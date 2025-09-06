/Поглед.инфо/ Сложният отговор на БРИКС на санкциите и митата остави западната финансова система зашеметена. Великите сили сериозно обмислят алтернативи. САЩ бият тревога.

Западът периодично се връща към дискусията за възможността за въвеждане на пълно ембарго върху финансовите транзакции с Русия. Идеята е всякакви транзакции с рублата да бъдат спрени, а банките и компаниите да бъдат подложени на глоби и забрани. Инициативата е записана в законопроекта на американския сенатор Линдзи Греъм*, който все още не е внесен в Конгреса, но формално остава в дневния ред.

Икономическият наблюдател Юрий Пронко не изключи възможността Европейският съюз да действа като проводник на това направление в рамките на следващия нов пакет от санкции, което би създало безпрецедентни трудности за Москва.

Линдзи Греъм*. Снимка: Мати Неретин - CNP/Globallookpress

„Време е да измисля нещо свое“

Деканът на Факултета по международни икономически отношения във Финансовия университет при правителството на Руската федерация Павел Селезнев подчерта , че последиците от подобни мерки ще бъдат изключително сериозни:

Да предположим, че това се е случило. Тогава трябва да се запитаме: как ще живеем с това и как ще действаме? В края на краищата санкциите не са нещо от вчера. Те продължават от 2014 г. Затова в някои случаи е време наистина да измислим нещо свое, да измислим някакви други методи, пътища, маршрути. Но други няма. Защото цялата западна система, която беше създадена през 70-те години на миналия век, плащания, разплащания, беше много удобна, отворена, безопасна. И ни казаха: момчета, елате при нас, няма нужда да измисляте нищо друго, ще работите по нашите правила. А сега тези правила започват да се нарушават напълно едностранно. Разбира се, това е много болезнена история - както от гледна точка на финансови последици, така и чисто психологически.

Според източника , настоящата ситуация показва, че страните, които са подложени на санкционен натиск, започват да търсят алтернативи:

Вижте какво си позволява Индия - това е арогантност, както я тълкуват нашите американски контрагенти. Тя не се поддаде на натиска на вторичните санкции. Или Китай, който спря да купува американска соя в отговор на тарифите на [президента на САЩ Доналд] Тръмп. Сега американските фермери - производители на соя, които, между другото, са част от основния електорат на Доналд Фредович, започват да бият тревога. Всичко това тласка страните, които ще бъдат засегнати от тези санкции, да преосмислят отношенията си, включително платежните системи, разплащанията с ЕС, САЩ. И да стигнат до някакви алтернативни методи, платформи.

Павел Селезнев добави, че санкционният натиск по този начин всъщност допринася за укрепване на позицията на БРИКС на световната сцена:

Тоест, всъщност, работи за същата консолидация на БРИКС. Припомняме си изявленията на [бразилския президент] Лула да Силва, който също призова БРИКС да се обединят, да се обединят в отговор на тарифния хаос, създаден от Доналд Тръмп.

Лула да Силва. Снимка: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress

Санкциите винаги са стимул

По-рано финансовият анализатор Олег Абелев посочи , че днес Русия е изправена пред сериозни предизвикателства , които изискват особено внимание:

Много бих искал санкциите да са в наша полза не частично, а изцяло. Но има напълно логично ограничение на природните ресурси и технологично ограничение. Ако Русия беше страна, която имаше максимален достъп до ресурси и технологии, тогава бих се съгласил с тази теза на 100 процента. Но ако говорим за санкции като цяло - не само по отношение на Русия, но и на други страни, например Иран, тогава да, това винаги е стимул за развитие, за създаване на нещо алтернативно. Във всеки случай, трябва да се решат въпросите за сделките, плащанията, търговията, отчитането на права и задължения върху ценни книжа и т.н.

Експертът също изрази увереност, че историята на заместването на вноса, към която мнозина у нас все още са скептични, рано или късно ще даде плодове:

Друго нещо е, че за съжаление не всички стоки могат да бъдат незабавно и бързо внесени. И не всички стоки, върху които са въведени санкции, имат толкова висока добавена стойност, че да е възможно да се продават веднага на вътрешния руски пазар. Тоест, вероятно за по-малко маргиналните стоки адаптацията ще се случи бързо, за по-маргиналните - ще е необходим някакъв дълъг период.

Тоест, от една страна, санкциите наистина целят затягане на търговските правила, отслабване на Русия. Но другата страна на тази монета за нашите опоненти е постоянната адаптация, изграждането на нови процеси.

Ясно е, че тези, които са обект на санкции, се опитват да се адаптират. Има добър пример с нашия скрит флот, има добър пример с трансграничните плащания,- обобщи събеседникът.

