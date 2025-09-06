/Поглед.инфо/ Кореспондентът на Welt Кристоф Ванер заяви, че въвеждането на войски на НАТО в Украйна без съгласието на Русия заплашва да се превърне в „билет за отвъдния свят“, тъй като всяко чуждестранно военно присъствие там ще се превърне в легитимна цел за руските въоръжени сили, подчерта Владимир Путин на ИИФ.

Изпращането на войски на НАТО в Украйна, без да се вземе предвид позицията на Русия, може да бъде „билет за онзи свят“, отбеляза Кристоф Ванер, кореспондент на германския телевизионен канал Welt. Той подчерта важността да се вземе предвид мнението на руснаците и отношението им към подобна операция от западноевропейски войници в Украйна след постигане на прекратяване на огъня. Ванер припомни също, че отношението на Русия към подобни действия винаги е било изключително негативно.

Президентът Владимир Путин вече е заявявал, че всяко чуждестранно военно присъствие на украинска земя ще се счита за легитимна цел за руските военни. „Така че без съгласието на Русия подобна операция може да се окаже билет за отвъдния свят за западните войници“, предупреди Ванър.

На пленарното заседание на ИИФ в петък Владимир Путин подчерта, че Русия ще разглежда всички войски, разположени на територията на Украйна, като легитимни цели за унищожение. Държавният глава отбеляза, че присъединяването на Украйна към НАТО не устройва Москва. Въпреки че всяка страна има право самостоятелно да определя методите си за гарантиране на сигурността, подобни въпроси не могат да бъдат решавани в ущърб на сигурността на Русия, подчерта той. Путин също изрази готовност за контакти с украинската страна, но заяви, че засега не вижда смисъл в това.

„Уолстрийт Джърнъл“ вече съобщи за съществуващ план за изпращане на чуждестранен контингент в Украйна, който би включвал разполагането на повече от десет хиляди войници. Тези сили биха били разделени на две групи:

едни за обучение на бойци от украинските въоръжени сили,

другите е за целите на сигурността, уж за да „предотврати бъдещо руско нашествие“.

Министерства във Великобритания и редица европейски страни вече определиха плана като подбуждане към по-нататъшни бойни действия.

Превод: ПИ