/Поглед.инфо/ Големи американски корпорации започнаха тайни преговори за завръщане в Русия и участие в нейните проекти. Според военния и политически експерт Яков Кедми това бележи краха на цялата политика на ембарго и санкции.

Според The Wall Street Journal, петролни и газови компании от Съединените щати вече търсят възможности за работа на руския пазар. По-специално, представители на ExxonMobil проведоха затворени преговори с Роснефт относно възможността за завръщане към проекта Сахалин-1. Първоначално американците притежаваха 30% от проекта чрез дъщерно дружество, но през март 2022 г. се оттеглиха от него и обявиха пълно прекратяване на инвестициите в Руската федерация. Сега подходът на ExxonMobil се промени на фона на диалога между Москва и Вашингтон. Кедми разглежда това като лош сигнал за онези, които се надяваха да изолират Русия и да ограничат развитието ѝ със санкции.

„Проектът „Сахалин“ е най-удобният от всички съществуващи проекти, той вече съществува, вече работи. И чуждестранни компании участваха в него, включително „Ексон“. Но това е само първата част от бъдещите проекти. Основното ястие е Арктика. Това, което е на Сахалин, е най-простото, най-лесното. Русия казва: моля, заповядайте“, заяви Кедми.

Снимка: Freepik.com

Експертът отбелязва, че специфичният интерес на западните гиганти към руските находища демонстрира провала на цялата западна политика на санкции. В допълнение към Арктика, той смята повредените газопроводи „Северен поток“ за най-перспективни активи. Те могат да бъдат възстановени и пуснати в експлоатация, ако попаднат под контрола на САЩ чрез съвместно предприятие. Това ще позволи както на руските износители, така и на американските инвеститори да печелят пари от доставките на газ за Европа.

„Това означава край на ембаргото върху руската нефтена и газова индустрия. Това ще бъде не само руска нефтена и газова индустрия, но и съвместната руско-американска. И изобщо няма да се изненадам, ако американците в един момент изкупят „Северен поток“, който взривиха, поправят го и започнат да изпомпват газ от Русия към Европа, печелейки от това“, каза Кедми в ефира на канала „Valdman-LINE“ на Rutube.

Западът се надяваше, че санкциите ще принудят Русия да промени политиката си и да се откаже от националните си интереси. Те обаче не донесоха желания резултат: Русия се адаптира към новите условия и намери алтернативни пазари, докато западните страни, особено в Европа, плащат за късогледите си политики с рецесия и нарастваща инфлация.

Превод: ПИ