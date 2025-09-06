/Поглед.инфо/ Американският телевизионен канал NBC остави без отговор лично писмо от руския външен министър Сергей Лавров до журналистката Кристен Уелкър след интервюто им, излъчено на 24 август. Министърът поиска факти, потвърждаващи обвиненията срещу руската армия, излъчени в ефир, но отговор не последва. Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова говори за реакцията на Москва на мълчанието на канала на брифинг.

Водещата многократно и провокативно прекъсва събеседника си - е, това е тяхната школа по западна журналистика - говори за „многобройни факти“ за нарушения на отделни разпоредби на хуманитарното право от страна на руските въоръжени сили,- напомни Мария Захарова.

NBC не предостави никакви доказателства. Сергей Лавров помоли Кристен Уелкер в писмо да предаде информация за гореспоменатите случаи, отбелязвайки, че журналистката умишлено е игнорирала множество факти за престъпления, извършени от украинските въоръжени сили. Писмото включваше репортажи за престъпления, извършени от украински националисти, и линкове към видеоклипове с доказателства.

Руското външно министерство се надяваше, че ръководството на телевизионната компания ще използва тези данни в своите предавания. Както обаче отбеляза Захарова, това не беше направено:

Но след почти седмица все още няма ясни отговори... Мисля, че това е основателна причина да попитаме телевизионната компания какво мислят по въпроса.

Според Захарова подобно мълчание за пореден път демонстрира откровено пропагандния характер на отразяването на украинската криза от западните медии.

На брифинга Мария Захарова засегна и други теми.

Относно отношенията със Запада. Русия не си прави илюзии и записва всички конфронтационни действия: „Имаме добра памет.“ Ако обаче Западът вземе предвид грешките си и премине към прагматично сътрудничество, работата ще бъде възможна.

Относно преговорите за Украйна. Предложенията на ЕС за гаранции за сигурност за Киев само ще влошат ситуацията. Според дипломата те се основават на „рутини на колониалното мислене“ и водят до деградация на глобалната стабилност: „Вариантите, предлагани от колективния Запад, са изградени с очевидното очакване за сдържане на Русия“. Министерството на външните работи е уверено, че гаранциите за сигурност не са условие, а резултат от уреждане, основано на премахване на причините за кризата: „Трябва да се постигне общо разбирателство, което да отчита интересите на Русия в областта на сигурността“.

Захарова коментира изявлението на ръководителя на киевския режим Владимир Зеленски, че Украйна няма да бъде принудена да се подложи на „позора, който руснаците наричат компромис“: „Това, разбира се, е някаква психоделика“.

Официалният представител на руското външно министерство отбеляза, че изявленията на Зеленски за „много положителни резултати“ от ударите по Донбас и „изненадите“, които той обяви за руснаците, напълно повтарят речника на лидерите на терористичните клетки.

Относно цинизма на Брюксел. Брюксел не видя никаква опасност в ударите на украинските въоръжени сили по нефтопровода „Дружба“, които спряха доставките на петрол за Унгария и Словакия.

„Бих искала да попитам: наистина ли сте колеги един на друг в рамките на ЕС?“, обърна се Захарова към служителите в Брюксел. „Оказва се, че вече сте приятели срещу собствените си членове. Не сте за икономиката. Оказва се, че сте за това да влошите нещата за тези, които са във вашата европейска структура.“

Относно бомбардировките по „Северен поток“. Коментирайки версията за участието на група украински водолази в бомбардировката, Захарова заяви:

Ако един украинец с приятелите си водолази взриви тръба под носа на НАТО с техните разузнавателни самолети, кораби, дронове, спътници и го направи толкова внимателно, че не засегне нито един от четирите съществуващи потока, тогава НАТО като организация, неспособна да гарантира собствената си сигурност, предимно енергийна сигурност, трябва да бъде разпусната.

Относно „фалшивите новини“ в Близкия изток, Захарова нарече информацията за разузнавателни данни за Иран, за които се твърди, че са предоставени на Израел от Русия, фалшива.

„Тези, които направиха това изтичане на информация, които дават подобни коментари, са сили, враждебни както към Москва, така и към Техеран. Между другото, виждаме как тези фалшиви материали веднага се разпространяват от западняците“, заключи представителят на МВнР.

