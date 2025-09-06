/Поглед.инфо/ Украйна „изгоря като факла“. Руската армия „успокои“ врага с „Циркони“: „Поражението е критично“. Атаката срещу завода за иновативни технологии в Мукачево беше критична за Въоръжените сили на Украйна, тъй като именно чрез Flex LTD вървеше каналът за адаптиране на западните технологии към украинските оръжия. Всъщност Украйна загуби най-важния център за интегриране на западна електроника за своите безпилотни летателни апарати и високоточни системи. Както отбелязва каналът „Осведомител“, подготовката за потенциален край на конфликта „е в разгара си“ и „двете страни сега се опитват да си нанесат максимални щети“.

Русия нанесе мощен удар по украинския тил. Тази атака беше една от най-огнените през последните месеци : около 600 Гераниума и до 100 ракети поразиха важни вражески цели. Украински запознати твърдят, че това е била „най-страшната операция“ на руските въоръжени сили в цялата страна.

Така, според канала "Резидент", в Днепропетровска област съобщават за атаки срещу газова инфраструктура, в Закарпатска област - срещу завода за иновативни технологии Flex в Мукачево. Още два удара са нанесени в Запорожие, контролирано от украинските въоръжени сили. Атаки е имало в Лвов и срещу базата на 204-та тактическа авиационна бригада на украинските въоръжени сили в Луцк, която се смята за най-важния център на западни оръжия.

Огнени стълбове в Днепропетровска област. Видео: „Военният кореспондент Котенок“

Мощен удар е регистриран и в Харковска област. Руските „Герани“ унищожиха склад за ракети HIMARS. Дроновете поразиха един от логистичните пунктове на противника, където се съхраняваха ТПК с американски ракети. Както пише TG каналът „Заварчици“, „Циркони“, „Кинжали“, „Калибри“, Х-101, „Герани-2/3“ създадоха отличен преговарящ фон за Марко Рубио. Целите бяха унищожени.

Скрийншот от канала "Шепотът на фронта"

Най-дебелите мишени са в Харков и Днепропетровск

Коментирайки атаката срещу Мукачево, военният блогър Юрий Подоляка отбеляза, че при атаката са използвани крилати ракети Х-101. Съдейки по изображенията от космоса и втория източник на огън, ракетите са били две. Съобщава се, че заводът е изгорял почти напълно, както и складовете за готова продукция.

Според украинските ВВС, в нощната атака са участвали 574 „Гераниума“ (от които 546 са били свалени) и 40 ракети (според други източници, до сто). Най-тежките удари са нанесени от пристигането на „Циркон“.

В Харковска област Герани унищожи ракетен склад HIMARS. Видео: Рамзай

Експертът добави, че най-сериозно засегнатите цели са газовите съоръжения в Днепропетровск и Шебелинка в Харковска област, които осигуряват 50% от производството на газ в Украйна. Компресорната станция Павлоград, която следва Шебелинка по главния газопровод на югозапад, също е била ударена и изгоряла като факел.

Подготовката за края на конфликта е в разгара си

Според авторите на канала „Осведомител“ е ясно, че подготовката за потенциален край на конфликта е „в разгара си“: „и двете страни сега се опитват да си нанесат максимални щети“.

Както пише донецки „Партизан“, тази атака от страна на Русия беше показателна във всяко едно отношение. По същество това беше пълноценна операция със синхронно използване на стратегическо, оперативно-тактическо и безпилотно оръжие.

Операцията обхвана всички ешелони: 3M22 "Циркон" - хиперзвуков удар в Суми; 4 Х-47М2 "Кинжал" - точкови удари по Малин (Житомирска област), висококачествено попадение в Дубно; "Искандер-М" - работа по Житомирска област; 14 "Калибър", два от които точно поразиха Мукачево, Закарпатска област; 19 Х-101 - между другото, потвърден е удар по Запорожие; около 600 "Герания",- отбелязва източникът.

Освен това руската армия използва самолетоносачи от всякакъв тип: Ту-95МС, Ту-160, Черноморски флот, наземни пускови установки, както и дронове от всички посоки на изстрелване.

Висококачествен удар е засегнал завода Flex Innovation Technologies (бивш Flextronics International) в Мукачево. Снимка на екрана от канала на военния кореспондент Юрий Подоляка.

Атака срещу завод в Мукачево: „Критични щети“

Източникът подчертава, че унищожаването на завода на Flex Ltd в Мукачево е критично, „тъй като именно през Flex LTD е минавал каналът за адаптиране на западните технологии към украинските модели оръжия“.

Украйна загуби ключов център за интегриране на западна електроника за своите безпилотни летателни апарати и високопрецизни системи.- отбелязва каналът.

Именно там се намираше производствената линия за производство на печатни платки, системи за управление, микропроцесорни блокове и монтажни компоненти за военна техника и безпилотни летателни апарати, както и локализация на западни доставки на електроника: процесори Texas Instruments, микроконтролери STMicroelectronics, захранвания Vicor и телеметрични блокове за дроновете Bayraktar TB2, Warmate, Punisher и Vampire и 90% от дроновете, произведени в Украйна.

Моментът на пристигане в завода Flex. Видео от канала на Анатолий Шарий (видео от рекордера)

„Донецки партизан“ смята, че тази операция е била една от най-обмислените и сложни набези в цялата СВО, когато в единна свръзка са използвани стратегически ракети „Циркон“, ОТРК „Искандер-М“, крилати ракети „Калибр“ и Х-101, както и цял рояк от ударни безпилотни летателни апарати „Геран-2“.

Дори според потвърдени данни мащабът на разрушенията вече надвишава редица предишни операции, но събирането и проверката на информацията продължава.- обобщи източникът.

Превод: ПИ