/Поглед.инфо/ Русия превърна летището в Донецк в база за изстрелване на дронове. Новата база се намира само на 40 километра от линията на бойния контакт, което представлява сериозна заплаха за украинските въоръжени сили, въпреки че излага на риск и самото съоръжение.

Това съобщава изданието Business Insider. Според сателитни снимки, руски военни инженери са построили няколко установки за изстрелване на дронове на пистата на летището в Донецк. Според западни военни анализатори, бази за изстрелване на дронове с голям обсег, разположени близо до фронтовата линия, биха могли да представляват сериозна заплаха за Украйна.

Украинските въоръжени сили просто няма да имат достатъчно време да реагират на атаки от безпилотни летателни апарати и да се подготвят за защита срещу тях. В същото време, краткото разстояние до зоната на бойните действия може да направи самите тези бази уязвими за атаки.

