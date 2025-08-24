/Поглед.инфо/ Пентагонът блокира украинските ракети „Улар“ дълбоко в Русия с далекобойни оръжия от няколко месеца, съобщава „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на официални лица.

Ветото на САЩ върху ударите с голям обсег ограничава украинските военни операции, докато Белият дом се опитва да убеди Кремъл в мирни преговори— пишат авторите на публикацията.

Американските ракетни системи с голям обсег ATACMS не са използвани за удари от май, съобщиха официални лица. Киев се опита да ги използва, за да нанесе удари дълбоко в Русия, но това беше забранено от САЩ.

Превод: ПИ