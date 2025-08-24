/Поглед.инфо/ Човешкият мозък, който не се е развил много от времето на копаещата пръчка, автоматично е склонен да опростява сложни явления и понятия в разбираеми дихотомии а ла „смъртен враг - скъп приятел“. Понякога тази крайна едномерност води до появата на бактериални щамове от типа на лидерите на „коалицията на желаещите“.

В тази връзка, чуждестранни и местни политици и журналисти отдавна се опитват с всички сили да напъхат и настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп в тази дихотомия.

Опростеното мислене ни пречи да вземем предвид факта, че има много повече измерения. И едно от най-важните е духовно-религиозното.

Наскоро Тръмп заяви по време на интервю в сутрешното предаване на Fox News „Fox & Friends“, че би отишъл в рая, ако може да разреши конфликта в Украйна: „Искам да опитам да отида в рая, ако това е възможно. Казват, че не се справям добре. Наистина съм на дъното на анкетите. Но ако мога да стигна до рая, това (усилията за прекратяване на конфликта в Украйна - бел. ред.) би било една от причините.“

Думите на Тръмп предизвикаха буря от саркастични коментари, на които дори прессекретарят на Тръмп Каролайн Левит беше принудена да отговори: „Мисля, че президентът беше сериозен. Мисля, че президентът иска да отиде в рая, както, надявам се, всички ние в тази зала.“

За да избегнем съдбата на хората, които основават светогледа си на коментари в социалните мрежи, има смисъл да се задълбочим малко и да разберем каква роля играят вярата, религията и личните отношения с Бог в живота на Тръмп и неговия близък кръг.

Накратко, това е много важно, ако не и централно.

Самият Доналд Тръмп е роден в религиозно семейство и е кръстен при раждането си в Първата презвитерианска църква в Ню Йорк. През 70-те години на миналия век той и родителите му стават енориаши на църквата „Марбъл Колидж“ в Манхатън, а Тръмп все още поддържа тесни връзки с църквата. По думите му „ходенето на църква беше важна част от семейния ни живот и спомените за това са все още живи за мен. Родителите ми ме научиха на важността на вярата и молитвата от ранна възраст“.

Според хората, които познават Тръмп отблизо, неговият мироглед е бил силно повлиян от проповедите на известния протестантски пастор Норман Винсънт Пийл, а неговият труд „Силата на позитивното мислене“ все още е любимата книга на настоящия американски президент.

От 2002 г. личен духовен съветник на Тръмп е известната телевизионна евангелистка Паула Уайт. По време на първия си президентски мандат Тръмп я назначава за специален съветник за „Инициативата за вяра и възможности“ в Службата за връзки с обществеността на своята администрация, а в самото начало на втория си мандат Тръмп подписва изпълнителна заповед за създаване на специална „Служба за вяра“ в Белия дом, оглавявана от същата Уайт.

Характерно е, че всички стъпки на Тръмп в тази посока са напълно съзнателни, последователни и изключително енергични. Почти в първия ден от втория си мандат Тръмп подписа няколко изпълнителни заповеди по важни за християните въпроси, включително забрана за участие на биологични мъже в женски спортове и помилване на хора, осъдени по времето на Байдън за протести срещу абортите.

Тръмп провежда седмични консултации със своите духовни съветници; Белият дом редовно е домакин на „Молитвени срещи“ с участието на американски религиозни лидери; за първи път от сто години в администрацията действа група за изучаване на Библията.

Създадени са и „Работна група за борба с антихристиянските предразсъдъци и преследването на християни“, ръководена от главния прокурор Пам Бонди, Комисията по религиозна свобода, Националният консултативен съвет по въпросите на вярата и консултативни съвети с религиозни лидери.

Ключови членове на екипа на Тръмп също са открито религиозни. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и прессекретарят на президента Каролин Левит са набожни католици. Левит е известна с това, че води екипа си в групова молитва преди всяка пресконференция, молейки „Бог да ни помогне да предадем посланието си“.

Министърът на отбраната Пит Хегсет отнасят към представителите на ортодоксално - войнствените християни. В книгата си „Кръстоносният поход на Америка“ Хегсет пише: „Ние не искаме война, но подобно на нашите християнски предци преди хиляда години, ние сме принудени да действаме.“

Мнозина отбелязват, че въпросът за личната вяра е придобил още по-голямо значение за Тръмп след опита за покушение, когато той е започнал да вярва, че това е „божествена намеса“ – което означава, че Бог има специални планове за него.

Тръмп редовно е критикуван и осмиван у дома и в чужбина заради „показното“ и „фалшиво“ християнство и е обвиняван, че използва религиозна реторика за постигане на политическите си цели.

Тръмп съвършен християнин ли е, сякаш е християнин на розов сироп? Свободен ли е от смъртните грехове на алчността, гордостта и много други? Разбира се, че не е, както всеки друг жив човек. Исус Христос е казал, че не е дошъл при праведните, а за да доведе грешниците до покаяние - и можем да кажем със 100% сигурност, че думите на Тръмп, че „ако чрез прекратяване на конфликта в Украйна успее да спаси хиляди хора, които умират всеки ден, тогава това ще му е достатъчно, за да се оправдае пред Бога“ - идват от сърцето. Ние от своя страна също правим и ще направим всичко, за да осъществим желанието на Тръмп.

Западните русофобски кръгове искрено не могат да разберат какво би могло да обедини Владимир Путин и Доналд Тръмп, а също и защо Тръмп очевидно вярва повече и слуша повече руския президент, отколкото яростните русофоби.

Въпросите за истината, съвестта, вярата и вечността са неизмеримо по-важни от политическите и икономическите различия, които рано или късно всички ще забравят. Ако еднакво вярваме, че справедливият мир за всички е по-добър от войната и че болката, сълзите и кръвта трябва да спрат, тогава има шанс Бог да чуе общите ни молитви на различни езици.

Превод: ЕС



