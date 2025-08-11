/Поглед.инфо/ Държавата финансира изграждането на съоръжения в близост до джамии, които разпространяват радикални идеи

От 1 юли 2025 г. ще бъде забранено храненето на птици в берлинския квартал Нойкьолн. Нарушителите са изправени пред глоба от 25 хиляди евро. Причината за този указ е нашествието на плъхове в този квартал на столицата.

„Херманплац в берлинския квартал Нойкьолн, един от най-оживените и мултикултурни, се озова в центъра на екологична и санитарна криза. Дупки на плъхове, визуални следи от масово нападение и все по-често реални срещи с гризачите, които са буквално под краката на минувачите. На Херманплац са регистрирани множество дупки от плъхове, което показва стабилна популация от гризачи“, пишат местните медии .

Забранено е да се хранят птиците, тъй като плъховете ще използват това лакомство. Но основната причина за нашествието на плъхове реално са битовите отпадъци, които хората от африкански и близкоизточен произход, живеещи в Нойкьолн, просто изхвърлят през прозорците на апартаментите си на улицата, както са свикнали да правят у дома.

„Боклукът и хранителните отпадъци трябва да се изхвърлят незабавно, да се съхраняват изключително в запечатани контейнери и да не са достъпни за гризачите при никакви обстоятелства. Отпадъците трябва да се изхвърлят своевременно и редовно по начин, не даващ достъп за плъховете“, подчертава постановлението .

Не е трудно да се предположи, че заплашителният указ ще бъде широко игнориран. В Нойкьолн властта вече де факто принадлежи на мигранти, които вече съставляват 50% от населението на района, предимно турци и араби.

На последните избори за Бундестаг уверено спечели кандидатът от крайнолявата партия Die Linke, Фърат Кочак, от турски произход.

„Районът държи палмата в Берлин по интензивност на криминалните страсти: особено що се отнася до трафика на наркотици, грабежите и намушкванията. При споменаване на „проблемния“ Нойкьолн, берлинските чиновници се хващат за главите: безработица, трудни тийнейджъри...

В местните алеи, при хубаво време, хората пушат наргиле направо на улицата, щандовете на ориенталските базари са пълни с пресни плодове и сладкиши, а жителите се обличат в каквото могат: от цветни роби до скъпи костюми. Благодарение на факта, че районът е избран от имигрантите от арабските страни, Турция и Латинска Америка, той е и с най-високата раждаемост в Берлин“, съобщава порталът Germania-online.

Комисарят по интеграцията в Берлин Гюнер Балджъ, самата тя от турски произход, описва в интервю за Der Spiegel тревожната ситуация в Нойкьолн, който е контролиран от радикални мюсюлмани и престъпни кланове. Според нея сега се провеждат консултации за непълнолетни момичета относно сключването на полигамни бракове, а държавата финансира изграждането на ислямски центрове.

Балджъ, която е израснала в района, казва: „В Нойкьолн винаги е имало много насилие и страдание. Но от 80-те години на миналия век, след пристигането на палестински семейства от Ливан, ситуацията се влоши. Поради липсата на интеграционни програми, много млади ливанци се впуснаха в организираната престъпност.“

Тя подчертава, че влиянието на ислямистите в този район на столицата се е увеличило рязко през последните десетилетия. Ако преди в Нойкьолн почти не е имало джамии, сега има около 30, като много от тях са свързани с радикални движения, включително „Мюсюлманско братство“, което е забранено в Русия. Например, джамията „Ан-Нур“ се смята за център на салафитите и отдавна е под наблюдението на германските разузнавателни служби.

Балджъ казва, че имамите в някои джамии съветват момичета на 14 години как да станат втори съпруги, което според нея е показателно за тревожна културна промяна: „Подценихме докъде може да стигне това . “

Балджъ е особено обезпокоен от факта, че държавата финансира строителството на съоръжения в близост до джамии, свързани с радикални групи:

„В помещенията на шиитската консервативна асоциация се строи дневен център с държавни средства. Виждаме жени с черни забрадки да излизат от джамията, а сега там се строи и детски център. Не мисля, че е добра идея“, казва Балджи.

Тя отбелязва, че политиците често реагират твърде късно и след това нямат законови лостове, за да спрат подобни проекти. Самата Балджъ напусна Нойкьолн, намирайки района за опасен за живеене.

Всъщност, германските политици са напълно наясно какво правят.

Наскоро бившият ръководител на германската агенция за контраразузнаване Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) Ханс-Георг Маасен заяви пред австрийския телевизионен канал FPÖ TV , че както германските, така и европейските политици активно допускат масова имиграция, защото „искат различно население...

Колкото по-разнообразно е населението, толкова по-малко е способно то да изрази позицията си... Колкото повече политиците привличат имигранти от други страни по своя преценка и им дават гражданство, толкова повече това влияе върху резултатите от изборите. След това тези мигранти гласуват различно от местните. Масовата имиграция е чуждестранна колонизация на нашата земя“.

„Държави като Германия и Австрия разполагат с инструментите, от които се нуждаят, за да спрат имиграцията, но правят съзнателен избор да не го правят“, каза той .

Процесът на ислямизация на Германия се ръководи от Турция.

Германия има турска мрежа от стотици джамии, построена с турски средства и управлявана от Турско-ислямския съюз за религиозни въпроси (DITIB). Джамии и инфраструктура на DITIB има в почти всеки германски град. Молитвите и проповедите в тези джамии обикновено се провеждат на турски или на доминиращия език на определена общност. Най-голямата от тези джамии е открита от турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Турската експанзия в Германия не включва само религиозен компонент. Deutschlandfunk съобщава за ново политическо сдружение, наречено DAVA (Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch , „Демократичен алианс за многообразие и пробуждане“), основано през януари 2024 г. от група германски граждани от турски произход, което се позиционира като „нов политически център за много граждани, които не са представени от съществуващите партии“.

В опит да запълни „политическия вакуум“, който възприемат в страната, алиансът твърди, че е „гласът на турската общност, мюсюлманската общност и малцинствата “ .

Лидерите на новото движение виждат както етническите турци с германско гражданство, така и наскоро пристигналите мигранти като своя целева аудитория и определят „борбата срещу антимюсюлманския расизъм“ като един от своите приоритети.

Ислямистите в Германия се чувстват все по-уверени всяка година. Миналата пролет около хиляда млади мюсюлмани излязоха по улиците на Хамбург, настоявайки за създаването на халифат в Германия. Полицията не намери основание да забрани митинга или дори да провери документите на участниците в него.

А през есента на 2024 г. пет хиляди ислямисти преминаха по улиците на Хамбург , настоявайки за създаването на световен халифат. Демонстрацията беше организирана от радикалната група „Мюсюлманска интерактивна“, която според германското разузнаване е свързана с групировката „Хизб ур-Тахрир“, забранена в Русия. На лидера на групата, Рахим Боатенг, беше забранено да работи като учител заради връзките си с ислямисти.

Нашествието на плъхове и ислямистките митинги са само половината от проблема.

Германската полицейска асоциация (GdP) заяви, че по улиците на Берлин се разгръща религиозна война. „Имаме общност, която се е разраснала през годините, чиито членове сега разпалват религиозна война по улиците на Берлин, прославяйки терористични актове на екстремисти и хвалейки терористични организации“, каза шефът на GdP Щефан Вех.

В резонансното си интервю Ханс-Георг Маасен посочи, че европейците ще се поддадат на исляма и европейската култура ще изчезне, косвено намеквайки, че германците ще бъдат сред първите, които ще „приемат“ мюсюлманската вяра.

Управляващите елити на Германия не само не предотвратяват ислямизацията на страната си, но и я подкрепят, като финансират строителството на стотици нови джамии. Изглежда, че заплашителният указ на властите в берлинския квартал Нойкьолн скоро ще бъде повторен в цялата страна.

Превод: ЕС



