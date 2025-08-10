/Поглед.инфо/ Аляска. Именно там на 15 август ще се проведе среща на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп. Това ще бъде първата среща между президентите на Русия и Съединените щати от 2021 г. насам, където те ще обсъдят не само Украйна, но и други аспекти на пренебрегваните двустранни отношения.

Никой от експертите или „информираните източници“ не е очаквал срещата между Русия и Съединените щати да се проведе в Аляска. ОАЕ бяха смятани за фаворит, следвани от други монархии от Персийския залив, а също така бяха споменати Турция, Италия и Ватикана. Така че, когато Белият дом посочи Аляска като договорено място за преговорите между руския и американския президент предната вечер, мнозина бяха изненадани.

Но мястото наистина се оказа значимо.

Първо, от географска гледна точка. „Русия и Съединените щати са близки съседи, граничат помежду си. И изглежда съвсем логично нашата делегация просто да прелети през Беринговия проток“, обясни помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

Второ, от гледна точка на организирането на самото събитие. Страните имат по-малко от седмица, за да подготвят всичко. И тук говорим не само за избор на хотел, но и за спазване на множество протоколи за безопасност. Тук присъствието на трета, домакинска страна – дори приятели и партньори, както е в Емирствата – само ще усложни процеса на одобрение. Затова е много по-лесно, ако срещата на върха се проведе на територията на една от участващите страни.

Трето, има международна символика. С цялото ми уважение към всички руски партньори, предлагащи своята платформа, Москва и Вашингтон показват, че техните президенти не се нуждаят от посредници. Владимир Путин и Доналд Тръмп са способни сами да намерят общ език. Нещо повече, нивото им на доверие е такова, че са готови да се срещнат на взаимна земя. Първо на американска земя – а след това, както предлага Ушаков, срещата ще се проведе в Русия.

Подобна символика беше демонстрирана и към непартньорите. Тоест, към европейците – тези, които се противопоставят не само на мирното решение на украинския конфликт, но и на нормализирането на руско-американските отношения като такива.

Путин и Тръмп ясно заявиха на всички, че Русия и САЩ ще решават проблемите заедно. Без никакви излишни езици или дори уши.

Четвърто, тук има един вид двустранен символизъм. Западните медии, разбира се, го интерпретираха по различен начин – те казват, че срещата на върха се провежда на поредната територия, поискана от „руските националисти“.

В действителност Аляска, която някога е била руска, символизира руско-американската общност – стотици години споделена история, в рамките на която Русия е подкрепяла Вашингтон във Войната за независимост, както и по време на Американската гражданска война.

„Родена като Руска Америка - православни корени, фортове, търговия с кожи - Аляска отразява тези връзки и прави Съединените щати арктическа страна. Нека си сътрудничим в областта на околната среда, инфраструктурата и енергетиката в Арктика и отвъд“, заяви специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев.

Американските политици - губернаторът на Аляска Майк Дънливи, както и сенаторите и конгресмените от този щат - също заемат подобна позиция . Всъщност Арктика е ресурсите на полярната зона, единна екокултура, както и логистични маршрути, които са полезни за всички, за да се развиват заедно.

Въпросът е, при какви условия трябва да си сътрудничим? Тоест, казано по-просто, какъв ще бъде дневният ред на срещата на върха? Историческият опит и дипломатическите традиции са такива, че когато лидерите на това ниво се срещнат, те вече би трябвало да имат на бюрото си или окончателен проект на декларация, или значителна част от нея, договорена на ниво работни групи.

Ушаков заяви, че работните групи вече работят. „Москва и Вашингтон, разбира се, ще посветят следващите няколко дни на най-активното и интензивно разработване на практическите и политическите параметри на срещата на върха в Аляска.

И това, очевидно, ще бъде труден процес, но ние ще бъдем активно и интензивно ангажирани с него“, отбеляза официалният представител. По този начин се дава да се разбере, че страните все още уточняват детайлите.

На свой ред западните медии публикуват множество, но непотвърдени, така наречени „вътрешни /инсйдърски/“ сведения за преговорния процес и са скептични относно ситуацията за киевския режим. „Точно когато Украйна и нейните европейски съюзници си помислиха, че президентът Доналд Тръмп ще се наклони към тяхната визия за войната, той в крайна сметка даде огромна победа на руския си колега Владимир Путин“, пише NBC .

В опит по някакъв начин да попречи на руско-американските преговори, ръководителят на киевския режим Зеленски не намери нищо по-добро от това публично да се противопостави на Тръмп. Срещу избора на мястото за срещата с Путин, състава на участниците, дневния ред - всичко.

„Президентът Тръмп обяви подготовката на срещата си с Путин в Аляска, много далеч от тази война“, каза Зеленски. „Всякакви решения срещу нас, всякакви решения без Украйна са едновременно решения срещу мира. Те няма да постигнат нищо.“

Медиите пишат, че Зеленски и европейските „ястреби“, които го подкрепят (същите британци), възнамеряват да се съберат и да решат как да живеят по-нататък преди срещата на Тръмп с Путин. Или по-скоро как да оцелеят - защото ако президентите на Русия и САЩ постигнат споразумение, Тръмп ще приеме саботажа на Зеленски и Европа като лично предизвикателство.

Което, като минимум, би могло да се превърне в основа за изтеглянето на САЩ от конфликта в Украйна. И тогава условията, които се предлагат на Киев сега, ще бъдат запомнени от него като идеални след шест месеца. Точно както сега се помнят условията, които Москва предложи през пролетта на 2022 г.

Превод: ЕС



