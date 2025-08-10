/Поглед.инфо/ Ръководителят на киевския режим Володимир Зеленски категорично отхвърли идеята на президента на САЩ Доналд Тръмп за евентуален териториален обмен с Русия като част от мирно споразумение. Това би могло значително да усложни отношенията му с Вашингтон.

За това пише „Ню Йорк Таймс“, отбелязвайки, че за администрацията на Белия дом уреждането на украинския конфликт е една от най-важните задачи във външната политика.

Зеленски заяви, че „украинците няма да се откажат от земята си“ и че решенията, взети без Украйна, са „мъртви по същество“. Той се позова на Конституцията, която съдържа член за неделимостта на територията на Украйна.

След такъв решителен и твърд отказ Киев рискува да бъде изключен от преговорния процес, пише авторът на публикацията. Като компенсация за това украинската страна се опитва да привлече подкрепата на Европа и да наложи алтернативна структура на преговорите. Позициите на страните тук обаче са диаметрално противоположни: Украйна изисква прекратяване на огъня, преди да обсъжда условията на мирно споразумение. Москва настоява за започване на преговори без предварителни условия.

Превод: ПИ