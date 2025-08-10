/Поглед.инфо/ На 15 август президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се срещнат в Аляска. Срещата на върха може да се превърне, както отбеляза ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, в историческо събитие. Мястото беше доста неочакван избор за мнозина. В края на краищата, този регион някога е принадлежал на Руската империя. В тази връзка възниква въпросът: каква съдба би очаквала американската държава, ако беше останала част от Русия? Повече подробности за „Аляската ССР“ - в статията.

Трудно е да се повярва, но Аляска би могла да бъде историческа част от Русия сега. В такъв случай времето за полет на нашите хиперзвукови ракети до американските градове би било само няколко минути.

И руски танкове на границата с Канада, военноморската база на Тихоокеанския флот в Анкъридж, обиколки от компания „Рус“ до морето Бофорт,- съобщи в своя Telegram канал Съюзът на военните преводачи, „специалистите по комуникации“, „специалистите по информация“ и завършилите висшите военни учебни заведения на Русия.

Снимка на екрана: Telegram канал „Помагаме на нашите“

Организацията дори публикува снимки на знамена, които биха могли да бъдат приписани на „Аляската ССР“. Заслужава да се отбележи, че актът за прехвърляне на Аляска на Съединените щати е подписан преди 155 години - на 18 октомври 1867 г. - в столицата на руските селища в Северна Америка, Новоархангелск (сега град Ситка) на борда на американския военен шлеп „Осипи“. Продажбата на земи не е била единичен случай, тъй като по това време е била доста разпространена практика сред водещите сили на света. Сега Аляска отново е в центъра на вниманието.

Въпросът е, че Аляска не е просто Аляска. Това е бивша територия на Руската империя, която до 1867 г. е била част от руска колония и се е наричала Руска Америка. Тоест, Тръмп на практика идва на руска територия. Това е, което трябва да разберем. И мястото не е избрано случайно. Понякога чуваме мнението на експерти, че, знаете ли, е било „в последния момент“, „случайно“ [са избрали мястото], „разглеждани са различни варианти“. Не. Всъщност руската дипломация е работила много добре тук по отношение на развитието на местоположението. Но въпреки това Аляска е територия на Съединените щати. Все пак това е щатът Аляска. Нещо повече, самият Тръмп каза, че идваме във Велика Аляска. И това е точно точката на свързване на две цивилизации, две култури, два свята. Може да се каже политически - това е обединението на света,- каза Александър Петров, служител на Института по обща история на Руската академия на науките.

Превод: ПИ