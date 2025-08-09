/Поглед.инфо/ Берлин разпалва военна истерия в цяла Европа

Промените в настроението са доста често срещани за хората на всяка възраст. Както и за правителствата и дори за съюзите на държавите. Но само системните и ясно насочени действия, вписани в перспективата на годините, наистина разкриват истинските намерения както на човек, така и на правителството, а и на съюзите.

Може би никоя друга държава в Европа не ни кара да се замисляме за това по-често от Германия. Особено в тези августовски дни, когато всичките ѝ мечти относно Русия трябваше да се сбъднат, благоговейно скрити от обществеността, но все пак изтекоха в медиите и разтревожиха обикновените хора дори отвъд Атлантика, в курорта Вирджиния.

На 15 януари миналата година, консервативното издание „ Now The End Begins“ , базирано във Вирджиния Бийч, разпространи новината, че Германия тайно се готви да започне Трета световна война през 2025 г. Война с Русия. Изданието цитира изтекли документи от „Aliance Defense 2025“ на германското Министерство на отбраната.

„ Както отдавна ви казахме, когато започне Трета световна война, Германия ще бъде основният играч, точно както беше в последните две световни войни “, предупредиха консерваторите.

„Каквото и да прави Русия в Украйна, можете да се обзаложите, че това е просто подготовка за това, което всъщност предстои скоро. Германия има съдба, която трябва да изпълни, точно както Русия, точно както всички онези страни, споменати в пророчествата. Можете да бъдете сигурни, че Трета световна война идва и вие го знаете, а Германия ще бъде в центъра ѝ за трети и последен път . “

Тази реторика би могла да се обясни с известно възхищение на защитниците на християнската вяра, но какво да кажем за изявлението „Германският Бундесвер се готви да обяви война срещу Русия“ , което се основава на документа?

В него се твърди, че „според изданието, получило класифицирана военна информация от германското Министерство на отбраната, въоръжените сили на страната се готвят за „хибридна“ атака от страна на Русия в Източна Европа“. В същото време „многобройни потенциално тревожни сценарии биха могли да се развият през следващите месеци. Един такъв сценарий, наречен „Алиансова отбрана 2025“, би започнал през февруари тази година, когато Русия мобилизира допълнителни 200 000 войници...

След това Русия би започнала мащабна пролетна офанзива срещу украинските въоръжени сили. Потенциален сценарий предполага, че Русия може да започне война в Балтийските страни до юли (2024 г.), използвайки сериозни кибератаки и предизвиквайки недоволство сред руските граждани в Естония, Латвия и Литва“.

Съгласно документите, до септември (2024 г.) Русия ще използва сблъсъците, за да започне мащабно военно учение „Запад 2024“, в което ще участват около 50 000 руски войници в западната част на страната и Беларус. Оттам Русия може да разположи войски и ракети със среден обсег в Калининград, разположен между членовете на НАТО Литва и Полша.

По-нататък продължава повече от същото: „Русия може да подложи региона на пропагандни бомбардировки, предупреждавайки за предстояща атака на НАТО, с крайна цел да завземе район, известен като Сувалкската пропаст, тесен полско-литовски коридор, който минава между Беларус и Калининград. До декември Русия може да се възползва от преходния период след президентските избори в САЩ и да използва пропаганда, обявявайки фиктивни „гранични конфликти“ или „масови вълнения“, за да подбуди насилие в Сувалкската пропаст и да сее вълнения“ и това е всичко.

Линията на атака е подробно разработена. „След заседанието на Съвета за сигурност на ООН през януари 2025 г. Русия би могла лъжливо да обвини западните съюзници в заговор срещу режима на Путин, който след това би могъл да използва това, за да изпрати войски в Беларус и балтийските държави до март 2025 г.“

Тук трябва да се отбележат две неща: първо, настоятелното предложение на германците към Москва, за „да може“. Като покана за „дамски валс“, която джентълменът не би искал да откаже. И второ, всички тези подробности преминаха през всички големи западни новинарски източници за един ден (!).

Да вземем британския Daily Mail за пример: „Германия се готви за атаката на Путин срещу НАТО през 2025 г. Изтекли секретни планове показват стъпка по стъпка как Русия ще ескалира конфликта до пълномащабна война за 18 месеца. Секретни документи от германското Министерство на отбраната разкриват стъпка по стъпка ръководство за края на света за това как Русия ще ескалира конфликта в Украйна до пълномащабна война само за 18 месеца. Изтеклите планове описват подробно пътя към Трета световна война, като Путин използва Беларус като трамплин за инвазия, точно както направи през февруари 2022 г. за войната си в Украйна.“

Публикуването на тези „ужасяващи документи“ идва само дни след като министърът на гражданската защита на Швеция предупреди, че и неговата страна скоро може да се изправи пред перспективата на война и призова гражданите да се присъединят към доброволни организации за отбрана в подготовката за руската атака.

Берлин вече е изчислил, че „при такъв сценарий 30 000 германски войници биха били разположени за отбрана, докато приблизително 70 000 руски войници биха били концентрирани в Беларус. До май 2025 г. това струпване може да накара НАТО да предприеме надеждни мерки за възпиране, за да предотврати по-нататъшно руско нахлуване, което би означавало боеве между западните войски и руските въоръжени сили“.

Трудно е да не се запита тук: какво искате от нас, германци? Как, по какъв начин, защо, ако не Берлемон и Берлин, то всички останали 750 милиона европейци направо не виждат как ги водят за носа, като упорито ни тласкат към война и ни предлагат избор от начини за ескалация на напрежението в Европа, докато се въоръжават до зъби в отговор на очевидното ни нежелание за подобно развитие?

Не мисля, че е необходимо да коментирам повече тази стара лъжа за „руската заплаха“, за да се противопостави на която Западът, а в нашия случай Германия, трябва спешно да се защити. Както съобщава Ройтерс , Германия вече подготвя серия от поръчки за покупка на оръжие на стойност няколко милиарда евро, включително 20 изтребителя Eurofighter, до 3000 бронирани машини Boxer и до 3500 бойни машини на пехотата Patria .

Покупките отразяват усилията на канцлера Фридрих Мерц да изгради най-мощната армия в Европа, „за да намали зависимостта от все по-непредсказуемия съюзник, Съединените щати, и да поеме по-голяма отговорност за европейската сигурност“.

Той вече си осигури подкрепа от Бундестага за освобождаване на разходите за отбрана от конституционните тавани на дълга на Германия. Очаква се редовният бюджет за отбрана на Германия да нарасне до около 83 милиарда евро през 2026 г., което е с 20 милиарда евро повече от тази година.

Само поръчката за Eurofighter ще струва 4-5 милиарда евро, докато машините Boxer, построени от KNDS и Rheinmetall (RHMG.DE) , се оценяват на 10 милиарда евро. Patria струва още 7 милиарда евро. Министерството на отбраната планира да закупи големи количества системи за противовъздушна отбрана IRIS-T и няколкостотин платформи за дронове SkyRanger .

Мерц обещава да постигне новата цел на НАТО за разходи от 3,5% от БВП за отбрана до 2029 г., значително преди повечето от членовете на алианса. Той се доказа като дори по-голям Бербок към Русия от самата Аналена, която, след като е тренирала скачане на батут в младостта си, скочи на председателското място на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН тази година.

И ако тя вдигна много шум по времето си за услугите си за красота, като похарчи над 135 хиляди евро за стилисти през 2021 г. и зае първо място по този показател сред всички германски външни министри, то Мерц „вдига много повече шум“, въпреки че все още не е яздил танк по границите ни.

Може би канадското издание „Global Research“ е надникнало по-дълбоко в германската душа от други . То припомни скандалното изявление от 2023 г. на германския външен министър Аналена Бербок, че Бундесверът се готви за война с Русия и че Германия обмисля възможността за водене на превантивна война срещу Русия от ноември 2002 г.

Това стана известно от публикуването на секретен документ, наречен „Оперативни инструкции за въоръжените сили“, който е изготвен от (бившия) генерален инспектор на Бундесвера, генерал Еберхард Цорн. С този Цорн нещата са дори по-сериозни, отколкото с Бербок.

Неговите „оперативни инструкции“ предполагат възможността за всеобхватна война срещу Русия, в допълнение към военната помощ и доставките на оръжие за киевския режим. Цорн „подчерта необходимостта от мегареформа на германските въоръжени сили и ясно определи Русия като непосредствена заплаха“.

Подготвяйки се за „принудителна война“, „Бундесверът трябва да стане значително по-мощен“, твърди Цорн. И се закле, че „Бундесверът е изправен пред трудни години. Конфликтът с Русия става все по-вероятен. Войските трябва изцяло да се концентрират върху защитата от нападение“. Генералът искрено заяви, че „най-важното е, че правим това заедно, ние се борим срещу Русия“, а германският външен министър Аналена Бербок веднага запя заедно с него: „Водим война срещу Русия “ .

„Те са открито за това “, възхищава се Global Research . „Те буквално казват, че САЩ и НАТО са във война с Русия. Дори след мирните преговори в Саудитска Арабия настроението в Брюксел и Берлин все още е да се обмисли превантивна война срещу Руската федерация, която уж заплашва Европейския съюз.“

Изявления като „да го направим заедно“ са намек за Член 5 от Доктрината за колективна отбрана на НАТО, който позволява дори недокументирано „обявяване на нападение“ срещу един член на Северноатлантическия алианс да се счита за нападение „срещу всички“ и водещо човечеството към Трета световна война. Дали този член е предмет на дискусия в коридорите на властта в САЩ, когато се отнася до Русия? Все още няма официален отговор.

Но тъй като Украйна загуби войната с Русия, преди тя дори да е започнала и очевидно само се държи за „жартиерите“ на НАТО, Русия вече не може да избегне пряка конфронтация със САЩ и НАТО, освен ако не се проведат смислени мирни преговори.

А Германия в момента е много далеч от подобни мисли... Разкритията на генерал Цорн, като готовността на Русия да „заличи Германия от лицето на земята всеки момент“, са необичайни в много отношения, граничещи с абсурда, без доказателства, но в същото време допринасят за политическо объркване и разногласия в Европа, проправяйки пътя към конфликт.

На 14 май 2025 г. германският канцлер Фридрих Мерц направи изявление в Бундестага, заявявайки, че възнамерява да трансформира Бундесвера в „най-силната европейска армия“. И това политическо изявление беше приветствано от администрацията на Тръмп, която настоява европейските ѝ партньори от НАТО да поемат по-голямата част от военните разходи.

То беше приветствано и от повечето политически лидери на ЕС, които остават непоколебими в решимостта си да отслабят и унищожат Русия. А перспективата, че прилагането на плана на Мерц ще бъде съпроводено с милитаризация на германския манталитет, не ги тревожи особено. Засега. Очевидно са забравили крайните резултати от двата периода на превъоръжаване на Германия през 20-ти век.

Превод: ЕС



