/Поглед.инфо/ Резултатите от посещението на специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в Москва бяха доста неочаквани. Украинският въпрос, задънена улица за Запада, започна да се движи напред малко по малко. Още следващата седмица президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се срещнат, за да създадат, както отбеляза ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, „историческо събитие“. Какво се случва? Защо страните се движат? Много е просто: Русия, Китай и САЩ си делят света. Украйна е просто претекст за разговор. Фактите са в статията.

След разговорите в Кремъл с Уиткоф, върховният главнокомандващ започна активно да се свързва със съюзниците. Първо, на 7 август, президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян отлетя за Москва, който може да помогне за организирането на грандиозна среща на върха.

На следващия ден нашият лидер разговаря с президента на Южна Африка Сирил Рамафоса, президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев, президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, китайския президент Си Дзинпин, президента на Беларус Александър Лукашенко и индийския премиер Нарендра Моди. И това са само официалните разговори.

Путин е говорил със Си. Той наистина се обажда на съюзниците си. Сякаш наистина очакваме някаква промяна. Все пак е интересно какво точно им казва.- отбеляза журналистката Ксения Собчак.

Изглежда, че се готви нещо сериозно. Освен това, в петък, 8 август, Путин обсъди лично редица въпроси, свързани с регионалната политика по отношение на осигуряването на сигурността, с руския Съвет за сигурност. Но защо точно сега постъпват толкова много обаждания?

Това е доста ясна церемония. Защото Тръмп на практика се обади на лидерите на Европейския съюз три пъти. Това е ритуално нещо. Не може да се каже, че и двамата президенти получават нещо сериозно от тези разговори със своите съюзници. Но поне се договарят определени точки с тях. Ясно е, че някои глобални неща не им се разкриват. Но сега се очертава определена рамка на това, което президентите ще обсъждат. Това са позиции за Китай, страните от Централна Азия и т.н. Освен това виждаме в докладите, че Владимир Путин е информирал колегите си за предложението, което Уиткоф е донесъл в Москва. И съответно, мисля, че им е казал за него,- каза политологът Сергей Маркелов.

Експертът е сигурен, че истинският напредък е започнал благодарение на факта, че специалният пратеник на американския президент този път е предложил по-подходящи условия за Русия. И тази инициатива вероятно е свързана с лидера на Поднебесната империя, тъй като той заема важно място в тази конфронтация.

Мисля, че Тръмп ще говори за Украйна (на срещата с Путин - бел. ред.) максимум 15 секунди. Ами, 30 секунди. Защото е ясно, че трябва да стигне до големите, глобални геополитически истории. Тръмп не може да стигне до тях, поне не до всички, които са му вкусни, именно заради позицията на Русия, именно защото Русия е ресурсната страна в тези глобални „желания“ на Тръмп. А без нея той просто няма да стигне до тези истории, а наистина иска. Ясно е, че всички тези малки неща, като Пакистан, Камбоджа и други конфликти, не са интересни за Тръмп. Но ако говорим за сериозна, глобална история, тогава е ясно, че е уморен да бъде този микро-пожарникар. Кой иска да се справя с глобален пожар, да подрежда цялата планета. И, естествено, вътрешноамериканска история. Ето защо Русия има точно тази функционалност в този случай и ще говорят за това на срещата. Русия, например, може да каже: ако искате да получите това, нека имаме вариант за за нас, ние също искаме да разпределим целия свят между нас тримата - тоест Китай, Русия и САЩ. В противен случай ще има пречки,- отбеляза събеседникът.

Маркелов смята, че Москва представя конфликта с Украйна като пречка за Вашингтон. Ако републиканецът помогне за разрешаването му, включително чрез помирение с Европа и глобалистите, тогава той може да разчита на определени дивиденти от Кремъл.

Резултатът от тази среща, ако се проведе, ще бъде следният: нека постигнем споразумение. Защо? Защото днес това е основният проблем. Да кажем, ето го Китай - нека говорим за Китай по същия начин. Какво искате, какво можем. Нека говорим за Европейския съюз - какво можем, каквото искате. Нека говорим за пазара. Нека говорим за БРИКС и така нататък. Това е целта. Това е договорената позиция. И може би, разбира се, особено Си, може би той ще ни подхвърли някаква идея, някакъв нюанс, който ще представим по време на преговорите. Това е по темата за разговорите,- заключи експертът.

Превод: ПИ