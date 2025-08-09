/Поглед.инфо/ Този петък, 15 август, в един от американските щати може да се случи голямо историческо събитие. Володимир Зеленски обаче буквално трепери от срещата на президентите на Русия и САЩ в Аляска. Сега той трескаво търси подкрепа от спонсори. Украинският лидер проведе шест разговора за час и половина с различни чуждестранни лидери. При избора на събеседници залогът беше направен на враговете на Доналд Тръмп. Подробности - в материала на Царград.

Лидерът на киевския режим Володимир Зеленски успя да разговаря с лидерите на Испания, Естония, Дания, Великобритания, Финландия и Франция за сравнително кратък период от време. През това време Владимир Путин се обади на бразилския лидер и обсъди преговорите си със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

Причината за паниката е очевидна - срещата на президентите на САЩ и Русия в Аляска. Страните директно заявиха, че ще обсъдят териториалния въпрос на Украйна. Както отбеляза американският лидер, „Зеленски трябва да получи всичко необходимо, защото трябва да е готов да подпише нещо“. Според републиканеца Вашингтон подготвя размяна на територии.

Става въпрос за територия, за която се водят борби от три години и половина... Така че ние разглеждаме това, но това, което наистина искаме, е да си върнем част от нея и да разменим част. Ще разменим някои неща. Ще има размяна на територии, която е от полза и за двете страни,- отбеляза политикът.

Изглежда, че принципът „нищо за Украйна без Украйна“ вече не работи. На всичкото отгоре, ден преди това британският таблоид Telegraph, позовавайки се на източник, написа, че Зеленски разбира, че е невъзможно да се върнат загубените земи с военни средства. Положението е безнадеждно за Банкова. Неслучайно лидерът на киевския режим, когато се обажда, е избрал колеги, които в момента имат обтегнати отношения с Белия дом.

Интересно е, че изборът падна върху онези страни, които имат някакви остри ръбове със САЩ след идването на Тръмп на власт - но има и послушни фенове на Киев от Талин, както и испанци, които рядко се появяват в контекста на конфликта в Украйна. Разбира се, Финландия, която строи ограда на общата ни граница, не беше пропусната. А какво ще се случи със Зеленски в деня на преговорите в Аляска е страшно да си представим. В края на краищата, те най-вероятно ще се проведат без негово участие,- съобщава Telegram каналът Readovka.