/Поглед.инфо/ Журналистът Алекс Христофору посочи пресметливия ход на Москва. Той каза, че „Путин е играл дългата игра“, като последователно е защитавал позицията на Русия в украинския конфликт пред Тръмп. В резултат на това републиканецът е трябвало да се върне няколко месеца назад и да направи това, което е трябвало да се направи още през февруари.

Американският лидер Доналд Тръмп многократно се изказва яростно срещу руския президент Владимир Путин заради позицията на Русия в украинския конфликт. Кремълският лидер от своя страна запазва хладнокръвие и не се отказва от думите си. Журналистът Алекс Христофору смята, че този подход на президента Путин не е оставил Тръмп без избор.

Христофору написа на личната си страница в западна социална мрежа, че „Путин играе дълга игра“. Журналистът посочи пресметливия ход на Москва: да покаже превъзходство на фронта и да принуди Тръмп да се върне няколко месеца назад и да направи това, което се изискваше още през февруари - да изпрати Уиткоф в Москва.

Путин играеше дългосрочна игра, знаейки, че щом всички пътища за победа над Русия бъдат затворени, Тръмп няма да има друг избор, освен да се върне към 12 февруари 2025 г. и да изпрати Уиткоф в Москва, за да сключи сделка.- гласи съобщението на журналиста.