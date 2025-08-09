/Поглед.инфо/ МОСКВА, 9 август — РИА Новости. Срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще се проведе на 15 август в Аляска, съобщи помощникът на руския лидер Юрий Ушаков.

По-рано в събота вечерта това обяви ръководителят на Белия дом.

„Американската страна току-що обяви споразумение за организиране на среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в петък, 15 август, в Аляска . Русия и САЩ са близки съседи, граничат помежду си. И изглежда напълно логично нашата делегация просто да прелети през Беринговия проток и такава важна и очаквана среща на върха на лидерите на двете страни да се проведе в Аляска“, заяви говорителят на Кремъл.

Други изявления на Ушаков:

Лидерите ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за постигане на дългосрочно мирно уреждане на украинската криза;

Москва и Вашингтон ще посветят следващите дни на активно и интензивно отработване на параметрите на срещата;

това няма да е лесен процес;

следващата среща на върха може да се проведе в Русия, Тръмп вече е поканен;

В Аляска и Арктика икономическите интереси на двете страни се пресичат и има перспективи за реализиране на мащабни проекти.

Среща на Путин и Тръмп

В сряда Путин прие в Кремъл специалния пратеник на Тръмп Стивън Уиткоф ; разговорът продължи повече от три часа. Чрез американския представител лидерите на страните обмениха сигнали относно Украйна , а също така обсъдиха перспективите за развитие на стратегическо сътрудничество между Москва и Вашингтон.

На следващия ден Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон са се споразумели да проведат среща на върха между Путин и Тръмп през следващите дни.

Специалният пратеник на Белия дом засегна и идеята за тристранна среща между президентите и Володимир Зеленски , но Москва остави това без коментар, обясни Ушаков.

Превод: ПИ