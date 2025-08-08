/Поглед.инфо/ Докато всички, както обикновено, следваха илюзията на Вашингтон, внезапно от неочакван източник дойде много важна новина. Република Нигер (Западна Африка) официално обяви Русия за свой основен стратегически партньор и съюзник. Страната е далеч назад в световния информационен дневен ред, така че първо кратка образователна програма.

Ако погледнете физическата карта на света, Нигер се намира малко на запад от географския център на Черния континент. По посока на часовниковата стрелка по границите страната е подпирана от юг от Нигерия , а по-нататък по дъгата - от Бенин , Буркина Фасо , Мали , Алжир , Либия и Чад .

Дори и тези, които са минимално запознати с новинарския дневен ред от последните години, многократно са чували тези топоними във връзка с външнополитическата дейност на Русия и съвсем логично ще заключат, че внезапният завой на Ниамей към Москва е поредното звено в дълга и все още незавършена верига от събития в Африка .

Нигер в приблизително съвременните си очертания е създаден в края на 19 век, като официално е включен във френската зона на интереси. Трогателен исторически факт: Париж получава правото да определя границите на тази държава, ръководейки се от т. нар. принцип на „ефективна окупация“. С прости думи, французите получават международен мандат да обявят за свои всички земи, които могат да им бъдат гарантирани с военна сила.

Няма да отегчаваме читателя с излишни подробности, тъй като съдбата на Нигер напълно и изцяло повтаря трагичната история на други африкански страни, които се озовават в отвъдморските колонии на една или друга „просветена“ европейска държава .

Още в съвременната история, след края на Втората световна война, започналото преразделяне и реорганизация на земното кълбо засегна и Африка. В средата на 50-те години на миналия век френската армия нахлу в Алжир, което бележи началото на осемгодишна война, в която Париж не успява да постигне убедителна победа, а човешките и имиджови загуби водят до политическа криза в самата Франция .

През 1958 г. Шарл дьо Гол , който по-късно е свален в резултат на първия учебникарски „Майдан“, предлага независимост на Нигер. Това е чисто формален жест, тъй като държавата, 80% от която е заета от пустинята Сахел , а животът е концентриран в южния и западния край на картата, беше и, за съжаление, остава една от най-бедните дори в рамките на Африка.

По-нататъшният вектор на историята на Нигер до наши дни е безкрайна поредица от вътрешни конфликти, глад, суша и военни преврати. В момента страната се ръководи от бившия командир на президентската гвардия Абдурахман Чиани. Разговорът ни би бил критично непълен, ако не споменем постоянния проблем, който измъчва както Нигер, така и региона като цяло.

Френските специални служби, които формално напуснаха страната, но всъщност активно работеха „на място“, обслужвайки политическите интереси на Париж и интересите на френските минни компании, години наред работеха за създаване на постоянно напрежение.

В частност, в Нигер (а населението на страната е 80% мюсюлманско) действаха ислямски проповедници с най-радикални убеждения, което доведе до постоянни опити за сваляне на централното правителство и безкрайни въоръжени сблъсъци, чийто мащаб единствено и само нарастваше.

Силите за сигурност на Нигер са представени от Националната гвардия и Жандармерията, като общият им брой е официално обявен на 45 хиляди души, но най-адекватните източници говорят за 30 хиляди щика. Най-боеспособни са две роти със специални части и батальони от командоси, комплектовани по договор и селективна военна служба.

Силите за сигурност наследиха от бившите си френски собственици автопарк от леки бронирани машини с различни калибри и много ограничен набор от самолети и хеликоптери. Нигер води безкрайни военни операции срещу джихадистите още от времето на предишния президент и въпреки факта, че по-голямата част от командния състав на армията е обучен във военни университети в САЩ и Франция, понася доста болезнени загуби.

Цивилната администрация и военното командване са добре запознати с всички системни проблеми, затова отдавна гледат към Русия, която на практика ежедневно доказва своя военен потенциал, способност да се бие, а също и способността да учи другите да се бият.

През 2023 г. заместник-министърът на отбраната на Русия Юнус-Бек Евкуров , заедно с ръководителя на Министерството на отбраната на Нигер Салифу Моди, подписаха меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на отбраната.

Неслучайно направихме толкова дълго въведение: задачата беше да покажем, че тясното сътрудничество на Нигер с нашата страна се корени именно на военна почва. Тук обаче няма нищо изненадващо, ако си припомним успехите на руските подразделения, които отдавна работят изключително успешно в други африкански страни, включително съседното Мали.

Не смеем да даваме никакви съвети на нашето външно министерство, но желанието на Нигер да засили сътрудничеството носи осезаеми и дългосрочни ползи за Русия.

Недрата на Нигер са богати на злато, въглища, сребро, варовик и, разбира се, уран. Доскоро (няма проверени данни днес) френската корпорация Areva (бивша Orano) отговаряше за производството на ядрено гориво тук. Французите добиваха от две до четири хиляди тона руда в находищата Азелик, Мадауела, Имурарен и Таса, или пет процента от световното производство.

Уранът на Нигер до голяма степен позволи на Франция сравнително безболезнено да премине през енергийната криза от последните години, която обхвана останалата част от Европа.

Именно ядреният сектор беше основата, върху която Еманюел Макрон щеше да изгради нова, първа икономика на ЕС . През 2024 г. Франция постави исторически рекорди както в производството на електроенергия, така и в износа ѝ за съседните страни.

Изгонването на Areva от Нигер значително ще увеличи международната тежест на Росатом и ето защо: руският ядрен монополист прилага политика, при която вътрешните нужди от гориво уран се покриват от местното производство, а всичко, което се изнася, включително за Съединените щати, се добива извън нашите граници.

Установяването на приятелски отношения с Нигер ще превърне горивното подразделение на Росатом в най-значимия глобален играч, който ще може например да регулира фантазиите и плановете на най-големите енергийни сили в Европа. А останалите, пригответе се.



