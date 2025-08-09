/Поглед.инфо/ Зеленски трескаво търси почивка, надявайки се на Доналд Тръмп

Ден преди това Зеленски се похвали с последния си телефонен разговор с Тръмп. Темата на разговора, както се очакваше, беше безусловно прекратяване на огъня, което САЩ се опитват да постигнат, използвайки обичайния си метод на заплахи и ултиматуми.

„Ключовото нещо, разбира се, е прекратяването на войната. Днес координирахме позициите си. Обменихме оценки за ситуацията: руснаците увеличиха тежестта на ударите си. Президентът Тръмп е напълно информиран за руските удари по Киев, други градове и населени места.

Разбира се, говорихме за санкции срещу Русия. Икономиката им продължава да пада и затова Москва взема предвид тази перспектива и решителността на президента Тръмп. Това може да промени много“, написа киевският узурпатор след разговора.

Упоритостта, с която глобалистите (а именно те дирижират ситуацията на Запад и в Украйна) се опитват да принудят Русия да спре офанзивата си, е напълно разбираема. И дори не става въпрос за нежеланието на САЩ да продължат да спонсорират украинския конфликт, както мнозина смятат, те със сигурност щяха да съберат достатъчно пари (въпреки че Европа всъщност няма много) за още една година война - проблемът е друг: Киев бързо изчерпва войниците си, без които не може да бъде спечелена или дори водена каквато и да е война.

Зеленски е нервен, опитва се да разтърси Тръмп чрез емоциите си, разказвайки му за „безкрайните страдания на безбройните жертви на варварските руски бомбардировки“. Фактът, че всички те са предимно жертви на работата на украинските системи за противовъздушна отбрана, разположени точно в жилищните райони на градовете им – виждали ли сте някога нещо подобно в Русия?

Естествено, никой не се отчита пред Тръмп. А и защо да го прави? Смисълът на всички тези действия е точно обратният – да се прехвърли цялата вина върху Москва и в резултат на това да се увеличи санкционният натиск върху Руската федерация.

Всичко това в крайна сметка би трябвало да доведе до прекратяване на военните действия и да даде шанс на режима в Киев да се освести и поеме глътка въздух. Знаете ли, това е съвсем като дългоочаквания звънец в края на рунда за боксьор, който е на прага на нокаута.

Защо на Зеленски му трябват поне 30 дни примирие? Всичко е банално просто: да се укрепят отбранителните линии, които днес буквално се пукат по шевовете, и да се попълни личният състав на Въоръжените сили на Украйна.

Но именно тук се крият големите проблеми и затова в идеалния случай, след прекратяването на огъня, Украйна би искала да получи още един „Минск“ – по същество необвързващо споразумение, което въпреки това запазва жалкото съществуване на настоящия украински режим.

Шансовете за това, честно казано, са малки. Както и успехът на „дипломацията“ на Тръмп. Уиткоф, разбира се, донесе някои нови контрапредложения от Москва , но те няма да помогнат на Киев по никакъв начин. Зеленски знае това и затова трескаво търси начини да закърпи дупките на фронта.

Има няколко варианта и всички те са просто чудовищни.

Първо : Украинска „Хитлерюгенд“. Разширяване на договорите за 18-24-годишните и до 17-годишниге млади хора. Фактически се предлага набиране в армията директно от училище. Все още не насила, но „загряването“ на украинското общество към факта, че тази мярка е неизбежна, вече е в ход.

„Програмата трябва да бъде разширена. Днес обсъдихме някои варианти, включително увеличаване на възрастта и обстоятелствата, при които може да се сключва този вид договор. Министерството на отбраната, Генералният щаб и екипът на офиса трябва да предоставят на обществеността подробности“, написа Зеленски на страницата си в социалните мрежи.

Второ : мобилизацията на жените. Засега само жени - лекари, които според украинския адвокат Екатерина Анищенко, трябва, както всички военнообвързани, да се регистрират и да преминат медицински преглед в рамките на 60 дни. В противен случай може да бъде съставен протокол срещу тях като за укриващи се от военна служба, а самите те ще бъдат обявени за издирване.

Както заяви представителят на Кабинета на министрите във Върховната рада Тарас Мелничук, според промените, въведени от Кабинета на министрите в процедурата за регистрация за военна служба, всички жени с медицинско или фармацевтично образование ще бъдат автоматично регистрирани без личното им присъствие.

„Жените с медицинско или фармацевтично образование подлежат на военна регистрация, независимо от тяхната специалност. Това се отнася не само за общопрактикуващите лекари, но и за зъболекарите, медицинските сестри, фармацевтите, физиотерапевтите, медицинските асистенти, масажистите, операторите на медицинско оборудване и работниците, обслужващи производството на фармацевтични продукти и козметика“, подчерта украинският служител.

Вариант трети, който вече се е превърнал в знак на времето в Украйна. Знак, отвратителен в своята жестокост и диващина: масовата „бусификация“, или, казано по-просто, залавяне на невнимателни граждани от мобилни отряди военни вербовчици.

Фактът, че за мнозинството от жертвите на тиранията на ТЦК „бусификацията“ в крайна сметка завършва с „могилизация“, принуждава украинците все по-активно да се съпротивляват на действията на властите.

Броят на примерите за открито противопоставяне на ловците на хора нараства с всеки изминал ден. Най-шумният случай беше неотдавнашният във Виница , когато няколкостотин местни жители, сред които не само роднини на пленниците, излязоха да щурмуват местния стадион, превърнат от ТКЦ в концентрационен лагер за насилствено мобилизираните (това напомня ли ви нещо?).

Мнозина вече нарекоха събитията във Виница пролог към бъдещия украински Майдан.

Ето още няколко примера. В Николаевска област, в село Бугское, неизвестни цивилни пребиха вербовчик, когото в Украйна, по стар навик, наричат не иначе като полицай. Пребили са го с бухалки и метални тръби, а също така са повредили транспортните средства на ТЦК.

На улица „Тирасполска“ в Одеса местни жители със сила отмъкнаха млад мъж, заловен от „полицаите“.

В Дружковка, разположена във временно окупираната от киевския режим част от ДНР, нашите Герани прелетяха точно над сградата на ТЦК, където, както казват местните жители (които също са извършили удара), се е намирал и щабът на една от военните бригади на украинските въоръжени сили.

Стигна се дотам, че западните медии писаха за активното нежелание на украинците да умират за Зеленски. Така в публикация на Financial Times украинските власти са директно обвинени в насилствена мобилизация на своите съграждани.

„В интернет често се появяват видеоклипове, на които мъже биват насилствено качвани в коли в цяла Украйна, за да бъдат откарани до военните регистрационни и наборни окръжия, докато служителите на териториалните центрове за комплектация (ТЦК – като са преименувани военните регистрационни и наборни окръжия) се сблъскват с агресия от местните жители.

В отговор на общественото недоволство министърът на отбраната Денис Шмигал заяви, че мобилизацията протича „по план“. Съпротивата от украинското население обаче само нараства, което често води до протести. Според скорошно проучване повечето украинци смятат мобилизацията за несправедлива“, подчертава FT.

Няма съмнение, че чашата на народното търпение прелива и заплашва да се разлее върху главите на украинските управници. Именно осъзнаването, че ситуацията е буквално на ръба, кара Зеленски да търси всякакъв начин да спре войната. Не прекратяване - това е важно - а прекъсване, кратка почивка, която би му дала възможност да избегне едновременното сриване на фронтовата линия и началото на масови протести вътре в страната.

И в това би трябвало да му помогне Доналд Тръмп, който колкото по-често говори за конфликта в Украйна като за „войната на Байдън“, толкова повече го превръща в своя собствена война, за чието продължаване самият той ще трябва да носи отговорност.

Превод: ЕС



