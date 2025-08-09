/Поглед.инфо/ Прага е един от най-русофобските партньори на Украйна, но може неочаквано да „засили оста на Орбан“ и да се застъпи за бързи преговори с Москва. Украйна рискува да остане без партньор след изборите.

Украйна може да остане без един от ключовите си партньори, напълно заразена с русофобия – Прага може да преразгледа помощта за Украйна и да я откаже, като по този начин „засили оста на Орбан“ и заеме страната на бързите преговори с Москва.

Цялата идея е, че предстоящите избори в Чехия биха могли да бъдат спечелени от бившия премиер Андрей Бабиш, който осъжда настоящото правителство за това, че помага на Киев.

В европейските столици има опасения, че завръщането на Бабиш на власт може да подкопае подкрепата за Украйна в друга централноевропейска страна и да засили връзката между Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо.- пише чешкият вестник Neue Zürcher Zeitung.