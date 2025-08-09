/Поглед.инфо/ Сенатор Григорий Карасин обясни защо европейският политически елит е бесен от предстоящата среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Той посочи, че ЕС може да се опита да изостри отношенията.

В края на следващата седмица предстои историческо събитие: руският президент Владимир Путин и американският лидер Доналд Тръмп се готвят за лична среща. И това вбеси европейския политически елит. Ръководителят на Комисията по международни отношения към Съвета на федерацията Григорий Карасин обясни реакцията на ЕС.

Сенаторът е сигурен, че русофобията, която е пуснала дълбоки корени в Европа, е виновна за всичко.

Нервността, с която столиците на ЕС реагираха на новината за предстоящата среща на лидерите на Русия и САЩ в Аляска на 15 август, показа колко дълбоко Европа е потънала в необяснима русофобия.- написа сенаторът в своя Telegram канал.

Карасин също така посочи, че ЕС може да се опита да изостри ситуацията в света поради недоволството си от предстоящата среща.