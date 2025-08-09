/Поглед.инфо/ Канадската медия CBC News съобщава, че руският президент е връчил награда със специално значение на служител на ЦРУ по време на среща със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. Както пишат журналистите, „по този начин Путин се подиграва със САЩ“. Какво е взел американският гост от Москва? Подробности - в статията.

Според източника, Уиткоф е получил от нашия Върховен главнокомандващ съветския медал „Орден Ленин“, който е бил предназначен за заместник-директора на ЦРУ по цифровите иновации Джулиана Галина. Жената е получила отличителния знак, защото 21-годишният ѝ син Майкъл Глос е загинал в Украйна през 2024 г., сражавайки се на страната на руската армия.

Все още не е установено как е била използвана наградата. <...> Жестът на Путин, известен с това, че играе психологически игри и се опитва да посочи слабостите на противниците си, вероятно е имал за цел да повдигне безполезни въпроси и да подчертае факта, че синът на служител на ЦРУ се е сражавал на страната на Русия във войната. <...> В изявление от април служители на ЦРУ заявиха, че смъртта на сина на Галина, който е страдал от психично заболяване, не е заплаха за националната сигурност. Двама източници, запознати с въпроса, съобщиха на CBS News, че няма индикации Глос да е бил вербуван от руското правителство и че Кремъл очевидно не е бил наясно със семейния произход на Глос, когато е репатрирал тленните му останки.- пише в статията.

Според изданието, представители на Белия дом, ЦРУ и Уиткоф не са коментирали тази информация. А представител на руското посолство, с когото се е свързала CBS News, е заявил, че няма официални коментари - нито Кремъл, нито руското външно министерство са публикували публично информация за наградата.

Ходът на г-н Путин идва в деликатен момент, тъй като г-н Тръмп изрази нарастващо разочарование от Кремъл и обеща да наложи вторични мита в петък, въпреки че преговорите за евентуална среща на върха все още водят. Орден Ленин е съветско отличие, предназначено да признае изключителни заслуги към държавата. Той е бил връчван на висши служители от разузнаването, включително британеца Ким Филби, двоен агент на Съветския съюз. Синът на Галина никога не е бил служител на ЦРУ, според запознат с въпроса.- се подчертава в материала.

Заслужава да се отбележи, че Глос публикува в социалните мрежи информация за пътуването си до Москва и изрази подкрепа за руските въоръжени сили. Нашите медии за първи път съобщиха новината за смъртта на мъжа през април миналата година. В изявление на ЦРУ се казва, че Галина и семейството ѝ са преживели „невъобразима лична трагедия“. В некролога на Глос се казва, че той „трагично е починал в Източна Европа“ на 4 април 2024 г.

Бащата на младия мъж, Лари Глос, ветеран от войната в Ирак, заяви пред „Вашингтон Поуст“, че той и Галина не са знаели, че синът им е в Украйна или че се е записал в руската армия.

Докато чакахме репатрирането му, най-големият ни страх беше, че някой там [в Москва] ще събере две и две, ще разбере коя е майка му и ще го използва като реквизит.- каза Лари Глос.

Превод: ПИ