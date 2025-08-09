/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин за пореден път направи жест на добра воля и изрази ново предложение за Киев.

Краят на идната седмица може да се окаже исторически момент: руският президент Владимир Путин и американският лидер Доналд Тръмп са планирани да се срещнат в Аляска. Във връзка с тази среща на върха Путин направи пореден жест на добра воля и изрази ново предложение за Киев.

„Икономист“ пише, че руският президент е предложил на Украйна временно прекратяване на огъня по вода и във въздуха във връзка с планираната среща с американците. Все още няма отговор от Киев, нито пък официално потвърждение от руското правителство, че е направено подобно предложение.