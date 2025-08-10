/Поглед.инфо/ В нощта на 9 срещу 10 август в Пекин се проведе първата цялостна репетиция за тържествената програма, посветена на 80-годишния юбилей от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. В репетицията и осигуряването на мястото участваха около 22 000 души.

Първата цялостна репетиция включваше официалната церемония, като основен фокус беше да се съгласуват всички елементи на събитието, да се провери организационната и координационната работа, както и работата на програмния екип. Репетицията премина организирано и постигна поставените цели.