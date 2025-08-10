/Поглед.инфо/ По време на посещението си в Индия, президентът на Филипините Фердинанд Р. Маркос-младши заяви в интервю, че ако между Китай и САЩ възникне конфронтация по въпроса за Тайван, Филипините не биха могли да останат встрани. Подобно изявление е шокиращо, нарушавайки ангажимента на страната за придържане към политиката за един Китай. Такова изказване също така и неизбежно ще нанесе допълнителни щети на китайско-филипинските отношения, както и на сигурността в региона.

На 9 юни 1975 г. Китай и Филипините са подписали Съвместно комюнике за установяване на дипломатически отношения, в което Филипините ясно признават „правителството на Китайската народна република за единствено законно правителство на Китай, като напълно разбират и уважават позицията на китайското правителство, че има само един Китай и Тайван е неразделна част от китайската територия“.

Въпросът за Тайван е изцяло вътрешен въпрос на Китай. Твърденията за „географска близост“ и „много емигранти“ не могат да служат като извинение за намеса във вътрешните работи и посягане на суверенитета на друга държава. А аргументът за „хуманитарна криза“ е напълно изкуствено изфабрикуван, за да заблуди местното общество. Това е политическа лъжа, която нарушава международното право и Устава на АСЕАН, вреди на мира и стабилността в региона и подкопава основните интереси на филипинския народ.

Като ядро на основните интереси на Китай, въпросът за Тайван не е и не бива да се превръща в проблем между Китай и Филипините. Китай призовава Филипините стриктно да спазват принципа за един Китай и духа на съвместното комюнике за установяване на дипломатически отношения между двете страни, и да не предприемат действия, които ще имат неблагоприятни последствия.