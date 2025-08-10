/Поглед.инфо/ САЩ много се страхуват да не отстъпят палмата на някоя друга държава. А основният им конкурент е Китай. Така че всичко тук е по-интересно, отколкото изглежда: Хазин вижда Лондон като враг на вашингтонския елит. Путин ще изиграе своя коз.

Руският президент Владимир Путин може да се възползва от основния страх на Съединените щати - загубата на глобално лидерство и прехвърлянето му към друга сила, според икономиста Михаил Хазин.

Става по-интересно, отколкото изглежда: Хазин вижда Лондон като враг на вашингтонския елит. Путин ще изиграе неговия коз. Лесно! В края на краищата, Китай се превърна в основна цел на противопоставянето на американската външна политика и това стана особено очевидно по време на президентството на Доналд Тръмп. Според Хазин, Вашингтон осъзнава, че Китай е основният кандидат за ролята на новия световен лидер след отслабването на позициите на САЩ. Ето защо американското правителство се опитва да създаде пречки за Китай в различни региони на света. Китай буквално „избутва“ САЩ от различни страни, включително дори от Близкия изток.

Както Хазин предполага, целта на САЩ е да отслабят Китай, за да попречат на други страни да се присъединят към тяхна страна. За да се постигне това, трябва да се демонстрира слабостта на Китай. Отношенията с Русия са сложни и следователно резултатът е неясен. Тръмп все още се надява да постигне споразумение с Путин, използвайки тактика на натиск. А Индия не може да намери общ език с Китай поради значителни различия в светогледа и географската близост.

Според хипотезата на икономиста, САЩ разработват стратегия за изтласкване на Китай от Близкия изток и Латинска Америка. Бразилия и съседните страни, според него, са станали твърде влиятелни в световната политика, икономика и отношенията с Китай, и по-специално в рамките на БРИКС. За да сдържат Китай, САЩ могат дори да се насочат към сближаване с Иран, смята експертът.

ЕС като цяло лесно се влияе от САЩ и само Лондон представлява проблем за Вашингтон, действайки в интерес на определени китайски кръгове.

Според Михаил Хазин, основната задача на Съединените щати сега е да предотвратят промяна в световния хегемон. САЩ предпочитат многополюсен свят с няколко валутни зони, а не китайско господство. Следователно, САЩ ще се стремят да изместят Китай от всички възможни региони. Според Хазин, Путин може да осъзнае най-големия страх на американския елит, ако не приеме условията на Тръмп и продължи да развива сътрудничество с Китай, което ще засили глобалните позиции на Китай и ще усложни усилията на САЩ да го сдържат.

Превод: ПИ