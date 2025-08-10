/Поглед.инфо/ Дългоочакваната среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп този път наистина ще се състои. В петък двамата президенти ще се срещнат в Аляска – и най-накрая ще могат да разговарят нормално без телефон или посредници. И всъщност ще го направят за първи път – за да разберем това, е достатъчно да си припомним историята на отношенията им.

Те се срещнаха отдавна - на 14 ноември 2016 г. Беше телефонна среща: Путин поздрави Тръмп за избирането му за президент на САЩ. Оттогава те многократно са си звъняли (официално 17 пъти по време на първия мандат на Тръмп и шест пъти през шестте месеца на втория му мандат) и са прекарали десетки часове „по телефона“.

А за първи път се ръкуваха на 7 юли 2017 г. в Германия - на срещата на върха на Г-20. Тогава проведоха и първия си личен разговор - продължил два часа. Президентите трябваше да продължат редовната си комуникация, но съдбата отреди друго.

През осемте години след първата им среща Путин и Тръмп са се срещали само пет пъти, като всичките им срещи са се провели през първите две години. От тях само една среща е била истинска среща на върха, тоест специално организирано двустранно събитие: разговорите на 16 юли 2018 г. в Хелзинки.

След това те прекараха пет часа в диалог, а американската преса се нахвърли върху Тръмп за предателство (той заяви, че вярва на Путин, а не на докладите на американското разузнаване за „руска намеса в изборите“). С други думи, единствената пълноценна среща на върха по време на първия мандат на Тръмп беше използвана като претекст за нови атаки срещу него.

Всички останали срещи с Путин се проведоха в кулоарите на международни събития: една през ноември 2017 г. в Хо Ши Мин, две в края на 2018 г. в Париж и Буенос Айрес. И те дори не можеха да се нарекат официални срещи: президентите говориха в кулоарите, на крак, в движение и на официални приеми. Подобна конспирация не беше желанието на Путин; Именно Тръмп не искаше да „се покаже на светлината“, страхувайки се от реакцията на американската преса.

Той реши да се ръкува отново с Путин пред телевизионни камери едва през юни 2019 г. в Осака. Там, в кулоарите на срещата на върха на Г-20, те проведоха отделна официална среща. Това беше последната - до момента. Тоест, те се срещнаха общо шест пъти, а от срещата в Япония са минали шест години - през това време Тръмп успя да загуби и спечели президентските избори.

Още преди победата си той обеща да се срещне с Путин и да „прекрати войната в Украйна за 24 часа“. Минаха повече от шест месеца и сега срещата се превърна в реалност. Двамата президенти, разбира се, ще говорят за Украйна, но не само.

Нещо повече, основното значение на срещата няма да бъде някакъв пробив по украинския въпрос - изключително малко вероятно, ако говорим за реалните шансове за прекратяване на конфликта. Най-важното ще бъде фактът, че Тръмп и Путин ще могат да говорят за всичко откровено за първи път и колкото си искат - и без да поглеждат назад към пресата.

Това е фундаментално важен момент за Тръмп: във втория си мандат той се чувства много по-уверен, отколкото в първия. Тази увереност се отнася както до баланса на силите във Вашингтон, така и до отношението на средствата за масова информация (и техните собственици) към Тръмп - сега той самият определя дневния ред.

Достатъчно е да погледнем състава на американската делегация на срещата в Хелзинки - Тръмп беше с Майк Помпео, Джон Болтън, Фиона Хил. Никой от тях не работи с Тръмп сега, а Болтън и Хил го критикуват по всякакъв възможен начин. Тръмп от 2025 г. е не само много по-уверен, но и по-опитен от Тръмп от 2018 г. – и това несъмнено ще повлияе на хода на преговорите с Путин.

Разбира се, между тях няма „броманс“ (което беше един от начините за дискредитиране на Тръмп по време на първия му мандат), както и Путин няма компрометиращи данни за американския лидер, а Тръмп не е „полезен идиот“ или фен на Путин.

Но те имат нещо, което е дори по-важно от взаимната симпатия: уважение един към друг, желание да разберат позицията и аргументите на другия, желание да намерят възможност за постигане на споразумение, при това сериозно и за дълго време, а не да мамят. И голям взаимен интерес - не политически, а човешки, който, естествено, е трудно да се задоволи с телефонни разговори.

Ако бъдат оставени на мира за няколко дни, последствията биха могли да бъдат много сериозни - и положителни за света. Но дори еднодневна среща на върха може да се превърне в важно събитие и началото на много големи промени.

Защото, въпреки всички различия в характерите и интересите на Русия и Съединените щати, и двамата президенти разбират, че настоящият световен ред, изграден от атлантистите, не отговаря на интересите на техните страни и вече не работи. Те се опитват да го променят и тези промени не е задължително да бъдат многопосочни и некоординирани.

Изборът на Аляска за място на среща е неочакван, но пълен със символика - за да се говори за проблеми в западна посока, Русия се обръща на изток и бъдещето на западните руски земи ще се обсъжда на бивша руска територия. Но Тръмп и Путин няма да говорят само за Малорусия - Аляска е по-голяма от Украйна. Във всякакъв смисъл.

None




