/Поглед.инфо/ Очертаващата се среща между президентите на Русия и САЩ в ОАЕ е сигнал, че има реална възможност да бъде прекратен конфликта между Москва и Киев, смята д-р Саймън Ципис. Според анализатора, ако сега Украйна отхвърли възможността да се договори мирно споразумение с Русия, много е възможно търпението на Тръмп да се изчерпи и той да позволи на Путин да постигне всичките си цели на украинското направление. Фактът, че Путин сочи ОАЕ като възможно място за среща с Тръмп е показателен за нарасналото влияние на държавата от Персийския залив.

Първа част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Очакванията за среща между Путин и Тръмп;

- Как могат да се развият преговорите между Русия и Украйна и ще бъде ли допуснат ЕС до тях?

- Защо ОАЕ е възможно място за срещата между Путин и Тръмп и каква е ролята на тази държава в съвременния свят?

- Защо Русия се отказа от Истанбул като място за среща на Путин и Тръмп?

/ВИДЕО/

Втората част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=PGBBhnkGW3Y&pp=0gcJCa0JAYcqIYzv