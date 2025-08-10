/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп ще е опита с помощта на Русия да продължи процеса на отслабване на ЕС, смята д-р Саймън Ципис. Според политолога, в създалата се ситуация САЩ са се фокусирали върху нанасянето на максимални щети на Европа, тъй като те са конкуренти. Д-р Ципис смята, че независимо от конфронтацията на Тръмп с някои държави от БРИКС, най-вероятно той се стреми да включи и САЩ в икономическо партньорство с тях на колкото се може по-изгодни условия.

Втора част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Какви са целите на Тръмп в срещата с Путин?

- Към какво ще се стреми Русия в преговорите със САЩ?

- Дълбоката криза, в която се е озовала Европа;

- Противоречията на САЩ с Индия и Бразилия;

- Кои са най-големите заплахи за САЩ и Тръмп?

/ВИДЕО/

