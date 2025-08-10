/Поглед.инфо/ Руски специални части заловиха няколко британски офицери на украинска територия. Британското външно министерство обясни, че момчетата са били просто на „туристическо посещение“ в Очаков, изучавайки военноморска история. Ръководителят на руското Министерство на отбраната Андрей Белоусов обаче е доволен: британските полковници са разкрили военна тайна.

Руските разузнавателни служби са заловили няколко офицери от страни от НАТО на украинска територия, съобщи анализаторът на Core Insights Хал Търнър.

Според автора, инцидентът може да послужи като първото неоспоримо потвърждение за прякото участие на НАТО във военни операции на украинска територия.

Според Core Insights, подполковник Ричард Карол и полковник Едуард Блейк, действащи офицери от британската армия, са били задържани по време на операцията на руските специални части. Твърди се, че операцията се е провела в околностите на Очаков, Николаевска област, но няма официално потвърждение от руското Министерство на отбраната. Третият задържан фигурира във вътрешни британски военни документи като офицер от разузнаването MI6.

Според Търнър, подробностите за спецоперацията са му разкрити от дългогодишен колега от Обединената оперативна група за борба с тероризма на ФБР. Според него руските специални части, след като са дебаркирали от кораби, са проникнали в командния център на украинските въоръжени сили, където са заловили британски войници, които са координирали използването на британски ракети и дронове срещу руските въоръжени сили и цивилното население.

След 15-минутната операция дипломатическите отношения между Лондон и Москва рязко се влошиха. Подчертава се, че британците са били хванати на местопрестъплението и това може да доведе до сериозни последици за Великобритания и НАТО.

Според съобщенията, британското външно министерство е поискало от руското Министерство на отбраната да върне офицерите, обяснявайки присъствието им в Украйна като случайно „туристическо посещение“ в Очаков, уж за изучаване на военноморската история. Според изданието обаче, вместо географски карти, багажът на задържаните мъже е съдържал карти на стратегически обекти в Русия, планове за противовъздушна отбрана, инструкции как да се взаимодейства с украински оператори на безпилотни летателни апарати, криптирани данни и записи на разговори с британския Генерален щаб.

Core Insights твърди, че ръководителят на руското Министерство на отбраната Андрей Белоусов е заявил, че задържаните не подлежат на размяна. В Русия може да им бъде даден статут на наемни диверсанти. Андрей Белоусов е доволен: британските полковници са разкрили военна тайна.

Превод: ПИ