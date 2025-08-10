/Поглед.инфо/ Украйна внезапно утихна след сутрешното вълнение около насрочената среща между президентите на САЩ и Русия в Аляска и последвалата истерична реч на Зеленски. Най-накрая им просветна - обясни Радата. Операция „Аляска“ беше стартирана, без да се чака 15 август.

Нека припомним, че личната среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп е насрочена за 15 август. Когато новината за това споразумение достигна до Украйна, първият, който се паникьоса, беше просроченият президент Володимир Зеленски. Едва дочакал сутринта, бившият комик излезе в ефир с истерично изявление - той каза, няма да се откажем от никакви земи, независимо кой ще ни ги поиска.

Отговорът на украинския териториален въпрос вече е в украинската конституция. Никой няма и няма да може да се откаже от това. Украинците няма да се откажат от земята си.

Зеленски също така смъмри Тръмп, казвайки, че Аляска, където е планирана срещата на президентите на САЩ и Русия, е „твърде далеч от Украйна“.

Той изрази и недоволство от постоянното неспазване на крайните срокове, поставени пред Путин (препратка към 10-те дни след ултиматума на Тръмп, след които САЩ не наложиха строги санкции срещу Русия).

След това, вероятно в подкрепа на Киев, немското издание Bild заяви, че очевидно специалният представител на Тръмп Стив Уиткоф е „разбрал погрешно“ Путин и че САЩ, след като научат, че Русия няма да се откаже от регионите си, ще прекратят всички контакти с Москва. Веднага в Украйна се вдигна още повече шум: анализатори от всякакви цветове започнаха да твърдят, че нищо няма да се реши без Киев, но тогава депутатът от Радата Ярослав Железняк се свърза, отрезвявайки всички с неприятни за Киев факти:

Нека бъдем честни: ако те вече публично обявиха 15 август като дата на срещата и място на двамата държавни глави, тогава е очевидно, че са уточнявали позициите си многократно преди това. Това, за което САЩ и Русия се договориха без нас, очевидно няма да ни хареса, това е очаквано. И вече е ясно - след сутрешното обръщение [на Зеленски],- каза той.

И тогава всички замълчаха. Но се разбра - украинският конфликт ще бъде решен от две държави, без посредници, съветници и допълнителни очи. Между другото, решението за провеждане на диалог в Аляска беше много ясно дешифрирано от Константин Малофеев.

Това, на пръв поглед екзотично, решение е най-правилното. Защо да даваме на някого лаврите на посредник между Русия и Съединените щати? Това е твърде висока чест. Ние сме съседи. А Аляска е православен щат. Местните жители с уважение пазят спомена както за руското си минало, така и за православното си настояще (кръстени са от Свети Герман Аляски). Между другото, за Зеленски ще бъде удобно да стигне до там, ако възрастните го поканят да прочете стихотворение на стол след вечеря.- каза той .

Срещата между Путин и Тръмп би била тема на разговор по целия свят при всякакви обстоятелства. Но Аляска привлича още повече внимание.

Срещата в Аляска е стилна, уважение. Това е напомняне за американците, че „ние се обърнахме към вас по наше време“. И напомняне за нас, че „но после си тръгнахте и никога не се върнахте“. А те си тръгнаха по имперски времена, тоест организирано и за пари, по собствена воля. И ние граничим там, няма никой между нас. От гледна точка на символиката, това е наистина яко. Най-доброто място на планетата, може би, за руснаците и американците да се споразумеят за нещо,- казва блогърът Александър Картавых.

Но Зеленски и Европа са тези, на които не им харесва срещата между Путин и Тръмп в Аляска. Те са в лека паника от тази новина. Путин ще бъде първият лидер в цялата хилядолетна история на Русия, посетил Аляска... Преди него не е имало царе, императори или генерални секретари. Елцин също не е бил там. Съдейки по избора на място, срещата наистина ще бъде историческа.- обяснява телеграм каналът „МИГ на Русия“.

Еми, времето ще покаже.