/Поглед.инфо/ Отдавна не се е случвало Владимир Путин да проведе пет телефонни разговора в чужбина за един ден. Той разговаря с лидерите на Китай, Индия, президентите на Узбекистан, Казахстан и Беларус. По същество той синхронизира часовниците си преди предстоящата среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, която според някои информации ще да се проведе още през следващата седмица.

Възможно е разговорът между лидерите на двете суперсили да бъде исторически. Нещо като Техеранската конференция на „Голямата тройка“ през 1943 г. – когато главите на три държави: Сталин, Рузвелт и Чърчил, положиха основите за организирането на нов световен ред.

Очевидно на световната политическа сцена се готви нещо много рядко срещано. Поне това подсказва интензивността на международните контакти на руския президент през последните три дни - след срещата със специалния пратеник на Тръмп в Кремъл.

Вижте и бройте на пръсти: на 6 август, когато вратите едва бяха затворени зад Уиткоф, Владимир Путин вече приемаше владетеля на Малайзия, султан Ибрахим, на следващия ден – президента на ОАЕ, Мохамед Ал Нахаян (между другото, след тази среща той намекна, че комуникацията с Тръмп може да се осъществи в Емирствата) и съветника на премиера на Индия по въпросите на националната сигурност, Аджит Довал.

След това – поредица от телефонни разговори, които започнаха с обаждане до главата на Южна Африка, Сирил Рамафоса, вечерта на 7 август и продължиха на следващия ден с комуникация с ръководителите на няколко други държави, които се считат за съюзници на Русия в света.

Путин първо се обади на узбекския президент Мирзийоев . Както е посочено в официалното съобщение:

По време на телефонен разговор с президента на Република Узбекистан Шавкат Мирзийоев, Владимир Путин сподели оценките си за разговора със специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф, състоял се в Кремъл на 6 август.

Те не разговаряха дълго, така или иначе, след 15 минути се появи ново съобщение за подобен разговор с президента на Казахстан Токаев. Формулировката е подобна - говориха за руско-американски диалог и успяха да обсъдят и укрепването на междудържавните връзки.

Касим-Жомарт Токаев, изрази благодарност за информацията, приветства стъпките, насочени към намиране на начини за мирно разрешаване на конфликта.– съобщава пресслужбата на президента.

Следва разговорът на Путин с китайския лидер Си Дзинпин:

В духа на всестранно партньорство и стратегическо взаимодействие между двете страни, президентът на Руската федерация информира председателя на Китайската народна република за основните резултати от разговора си със специалния пратеник на президента на Съединените щати Стивън Уиткоф на 6 август. Си Дзинпин, благодарейки за предоставената информация, изрази подкрепа за дългосрочно уреждане на украинската криза.

Интересно е, че в това съобщение Кремъл счете за необходимо да напомни за предстоящото посещение на Владимир Путин в Китай – за участие в срещата на върха на ШОС и тържествените събития по случай 80-годишнината от победата над милитаристична Япония и края на Втората световна война.

Държавната телевизия на Поднебесната империя също сподели някои подробности. Путин информира другаря Си какво точно е предложил Уитков, когато той е дошъл при него за разговор след спокойна разходка в парк „Зарядие“ на фона на песен от „Фиксиците“ . Между другото, КНР се отнесе с голямо внимание към посещението на американския пратеник в Москва и активно отрази тази тема в медиите:

Китайският лидер подчерта, че страната му е „радва да види“, че Москва и Вашингтон продължават диалога си и изрази подкрепа за усилията за намаляване на напрежението и намиране на дипломатически решения.

След това имаше Съвет за сигурност и подобни преговори с Лукашенко, който, между другото, наскоро даде дълго интервю за американското издание Time. Батка деликатно критикува собственика на Белия дом и с дръзки щрихи очерта формата на евентуалните преговори между Путин и Тръмп.

Съберете се някъде, тримата. Тръмп, Путин – уговорете се на първия ден и поканете Зеленски. На първия ден говорете за руско-американските отношения, а на втория – за този проблем,– отбеляза Лукашенко, споменавайки, че Минск може да се превърне в място за историческа среща.

След това се появи информация за телефонен разговор между Путин и индийския премиер Моди. Той съобщи за това в социалните си мрежи. Те обсъдиха Украйна и бъдещите преговори между лидерите на Русия и Съединените щати. Освен това индийският премиер подчерта, че с нетърпение очаква посещението на руския президент в Индия, което е планирано за края на тази година. Някак си това не изглежда като „международна изолация“.

Между другото, по-рано имаше важен репортаж на Ройтерс, че Индия спира плановете си за закупуване на американско оръжие на фона на рязкото охлаждане на двустранните отношения поради митническия шантаж на Тръмп.

На Тръмп му беше обяснено, че времената са се променили

Очевидно е, че ерата на глобализма, когато всички стояха мирно и отдаваха почит при един-единствен вик от Вашингтон, не просто свършва, тя е приключила. И в тази нова геополитическа реалност Кремъл е подготвил отговор на предложението на Уитков.

По време на международни разговори Путин предаде нашата позиция на най-близките си съюзници и партньори и възнамерява лично да я предаде на Тръмп. Но какъв отговор е това? Какви отстъпки може да направи Русия и ще ги направи ли? Най-важният „случай“ за нас е украинската криза.

Програмата - минимум, след която можем да заявим, че сме постигнали целите на СВО, е добре известна – Путин я повтаря постоянно.

Признаване на нашите нови конституционни територии и Крим;

Демилитаризация и неутрален (необвързан) статут на Украйна;

Статут на безядрен режим;

Елиминиране на всички неонацистки елементи в политиката и силите за сигурност на Украйна;

Гаранции за правата на рускоезичните граждани на Украйна;

Отмяна на санкциите.

И ако западните медии наскоро едва не се смееха в лицето на руснаците, когато обсъждаха тези точки (всъщност дори те не премахват всички въпроси от дневния ред), сега те внимателно допускат отстъпки от Тръмп.

Може би затова Кремъл характеризира положително последното руско турне на Уиткоф. Американският мозъчен тръст Responsible Statecraft отбелязва, че Тръмп е отстъпил, защото най-страшното му оръжие - заплахата от гигантски тарифи върху търговията с Москва - се е провалило.

Междувременно, в разговор с „Царьград“, международният политолог Тимур Шафир подчерта, че руският президент би могъл да предложи на американския президент концепцията за „глобална полифония“. Самият Путин използва този термин по време на доклада си на форума „Валдай“ през ноември 2024 г .:

Забравяме, че Тръмп е просто говорител на много голяма и разнородна група елити, влезли в Белия дом на раменете му. И в този смисъл не е толкова важна позицията на Тръмп, колкото разбирането коя от тези групи ще надделее. Сред тях са републиканските неоконсерватори – поддръжници на идеята за монополизиране на глобалното влияние от страна на Съединените щати, и нови групи като Ванс, както и редица други видни изолационистки фигури.

Предстоят избори за двете камари на Конгреса на САЩ. От това зависи съдбата на всички американски републиканци, на всички поддръжници на Тръмп – както неоконсерватори, така и изолационисти, които и да са. От тази гледна точка концепцията за глобална полифония е идеята за максимално възможна ненамеса на Съединените щати в делата на Русия и Китай и обратно. Съответно, това е глобалното геополитическо предложение, което Путин може да изрази пред Тръмп.– отбеляза експертът.

Според политолога, Путин ще даде да се разбере, че конфликтните зони в Европа няма да отслабят Русия, а само ще пропилеят значителни ресурси на САЩ. Освен това, президентът може да предаде послание от Пекин, че войната между Америка и Китай, за която мечтаят някои ястреби в Белия дом и Пентагона, изобщо не е необходима.

Политическият психолог Михаил Маркелов смята, че чрез среща с Путин, Тръмп най-накрая ще може да достигне високо ниво на вземане на решения, касаещи световния ред.

Какъв е главния функционал, който е нужен на Тръмп от Русия днес? Да влиза в големи, глобални геополитически истории. Тръмп не може да влиза в тях именно заради позицията на Русия, тъй като тя е ресурсната страна в тези глобални „мераци“ на Тръмп. А без нея той просто няма да стигне до тях, а наистина иска.

И какво от това?

Политологът Андрей Пинчук подчертава, че е далеч от мисълта, че нашият президент се опитва да намери някаква подкрепа с призивите си:

Това е безсмислено и освен това погрешно. А това означава, че Путин се опитва да достигне точно до онзи модел на отношения със Запада, който първоначално, още преди началото на СВО, Русия предложи като съвместен компромис.

Тоест, да се разглежда не въпросът за преговорите за Украйна, който е частен елемент от по-обща картина, а реално да се проведе нова „Ялта“ и да се преразпределят зоните на отговорност и влияние.

Но за да се осъществи такъв процес, продължава Пинчук, е необходимо да се излезе от някаква договорена позиция, където има субекти на тази нова реалност, на първо място, разбира се, Китай, и има обекти.

Съдейки по преговорите, експертът смята, че е очевидно, че нито Европейският съюз, нито, разбира се, Украйна са такива образувания. Вместо тях това са Китай, Русия, САЩ и, потенциално, може би, Индия (под въпрос).

Съответно, всички онези, които Русия се опитва да определи като своя зона на стратегически интереси, своя зона на влияние. И тези призиви се осъществяват или по отношение на онези, които Русия предлага за свой протекторат, или, в случая с Китай, като равноправна страна със собствена зона на интереси,– обобщи Андрей Пинчук.

Няма съмнение обаче, че в света има много сили, за които среща между Тръмп и Путин е кошмар. И съществува мнение, че тези сили ще се опитат да организират всякаква провокация, само и само да провалят преговорите.

Да видим обаче какво ще се случи по-нататък - и с какви изходни позиции двамата президенти ще влязат в личен диалог.

Превод: ЕС



