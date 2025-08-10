/Поглед.инфо/ Работата му като хотелски сводник в младостта и измамата на беззащитни възрастни хора далеч не са единствените тайни грехове на новия полски президент, които внезапно станаха известни на цялата страна. С какво още е известен Карол Навроцки, как е влязъл в голямата политика – и какво стои зад тези разкрития?

Встъпването в длъжност на новия полски президент се състоя на фона на политически скандал. Книгата на журналистката Александра Сарна „Сводникът“ (Алфонс), която разказва множество неприятни факти от живота на Карол Навроцки, беше пусната в продажба.

Александра Сарна е бивша телевизионна водеща и защитник на здравословния начин на живот. Наскоро тя реши да се впусне в жанра на политическата биография, дебютирайки със скандалната книга „Идиот“ , посветена на бившия президент Анджей Дуда, чийто мандат приключи преди няколко дни.

Текстът представя Дуда като глупак и клоун, един вид „мистър Бийн“ на политиката. В него са цитирани реални епизоди, в които вече бившият президент на Полша не е бил на ниво - неговите злополучни изявления и глупави лудории.

Например, Дуда е участвал в разговори в социалните мрежи с различни тролове и ботове, криещи се зад снимки на красиви жени, и е флиртувал с тях. Комичният ефект се дължи и на факта, че Дуда сериозно се смята за велик държавник и обича да заема живописни пози публично, подобно на Мусолини.

42-годишният Карол Навроцки, който замени Дуда, доскоро беше познат на поляците с доста изгладена, церемониална версия на биографията си. Медиите, обслужващи консервативната партия „Право и справедливост“, в чиито редици са членове както Дуда, така и Навроцки, обичат да представят Карол Навроцки като „идеологически борец срещу комунизма“ и защитник на националните интереси. Навроцки, който замени Анджей Дуда като президент, обаче, както се оказва, също има свои собствени скелети в килера.

Син на активен член на профсъюза „Право и справедливост“, който играе важна роля в свалянето на съветската власт в Полша, Карол първоначално следва академичен път: учи в университета в родния си Гданск, където получава магистърска степен, а след това и докторска.

Освен това избира за тема на дисертацията си историята на съпротивата срещу комунистическия режим в град Елблонг и околностите му. Докато работи върху дисертацията си, Навроцки се запознава с лидера на „Право и справедливост“ Ярослав Качински, което предопределя прехода му към политиката.

Качински забелязва обещаващ талант и започва да го покровителства. От 2009 до 2017 г. Навроцки работи в Института за национална памет (IPN), а след това ръководи Музея на Втората световна война в Гданск. Благодарение на подкрепата на полските консерватори, той става президент на IPN през 2021 г.

Основният „подвиг“ на Навроцки, с който е най-известен в момента, е, че именно благодарение на неговите усилия в Полша се е състояло масовото събаряне на паметници на съветските войници-освободители.

Заради това, през февруари 2024 г., Навроцки е включен в списъка с издирвани лица от Следствения комитет на Русия. Честно казано, той има също толкова негативно отношение към бандеровската идеология в Украйна и многократно е призовавал Киев да се покае за клането във Волин. Навроцки също така заявява , че украинските бежанци не трябва да живеят по-добре в Полша от самите поляци.

След като партията ПиС номинира Навроцки за свой кандидат за президент на Полша обаче, започнаха да излизат наяве неприятни факти за него – отначало незначителни, а след това все по-сериозни. Така, по време на телевизионен дебат с основния си съперник, кмета на Варшава Рафал Тшасковски, той сложи нещо в устата си точно пред камерите, което мнозина взеха за снус (тютюнево изделие, забранено за продажба в Полша и много други страни от ЕС).

„Аз го наричам дъвка. Това са пакетчета никотин“, оправда се по-късно Навроцки. Предполагаемата зависимост на новия ръководител на Полша от забранени вещества обаче, както се оказва, е само върхът на айсберга.

Докато работи върху „Идиотът“, Александра Сарна разкри плана си да напише нова книга – този път посветена на Карол Навроцки. Заглавието ѝ е също толкова обемно – „Сводникът“. Това е препратка към „скелета в гардероба“ на Навроцки, разкрит от конкурентите му по време на предизборната кампания.

Струва си да започнем отдалеч. В младостта си Навроцки се е занимавал с бокс, а през 2004 г. дори печели турнира по бокс за Купата на Полша за юноши в категория до 91 кг. Вестник „Жечпосполита“ твърди, че именно по време на спортната си младост Навроцки се е запознал с Патрик Масяк (по-известен като Големия Бу): член на банда, която се е занимавала със сводничество. Масяк някога е излежавал присъда за отвличане.

След тази публикация Навроцки трябваше да се оправдава. Той увери , че познава Масяк само от боксовия ринг и не е замесен в криминалното му минало. Порталът Onet обаче публикува разказ на двама негови бивши колеги за това как Навроцки някога е работил като охранител в Гранд хотел в Сопот.

Бъдещият президент си намерил работа там, докато учил в университета, за да изкарва допълнителни пари за препитание. Но според хора, които го познавали по това време, Навроцки е печелил допълнителни пари, като е организирал услугите на проститутки за гостите. Според бившите му колеги бъдещият кандидат за президент им предлагал пари за услугата: те трябвало да го информират, ако клиентите на хотела се свържат с него за проститутки.

Освен това, един от свидетелите каза, че е видял как по време на смяната си Навроцки е придружавал проститутки от входа на хотела до стаите на клиентите.

И тогава беше разкрита друга срамна история : Карол Навроцки и съпругата му Марта някога са получили апартамент, принадлежащ на 80-годишен пенсионер на име Йежи. Те не са го получили безплатно – в замяна са обещали да осигурят на Йежи, който се придвижва с патерици, грижи през целия му живот: жилище, храна, дрехи, да плащат комуналните му услуги и, когато му дойде времето, да плащат погребението. Страните са сключили съответно споразумение – Навроцки обаче не са спазили обещанието си.

Йежи, на когото Навроцки отпуснал по-малка жилищна площ, седял без пари, храна, електричество и отопление – и в крайна сметка се озовал в социален приют. „Навроцки просто искал да вземе апартамента, а после вече не го е грижа. Никога не съм се сблъсквала с такава нагла измама“, казва Анна, полякиня и съседка на Йежи.

Опитвайки се да изчисти името си от скандала, Навроцки многократно казваше, че ще дари апартамента, който е откраднал от пенсионера, „за благотворителност“ и че в действителност „всичко е било съвсем различно“.

Полските медии също обвиниха Карол Навроцки в участие в боеве. По-специално, порталът Wirtualna Polska съобщи, че Навроцки е участвал в един от най-масовите боеве между полски футболни фенове, който се е състоял на 25 октомври 2009 г. - между фенове на клубовете Лех Познан и Лехия Гданск. Около сто и четиридесет души са участвали в тази ужасна схватка, която се е състояла близо до Гданск; някои от тях са попаднали в затвора заради бойния си „плам“.

Твърди се, че Навроцки е участвал в сбиването като част от фенската група „Хулигани от свободния град“, за която се смята, че е свързана с престъпния свят в Гданск.

Полският министър-председател Доналд Туск, ръководител на враждебно настроената към „Право и справедливост“ партия „Гражданска платформа“, отговори на обвиненията срещу тогавашния кандидат за президент. Туск призова: „Очаквам г-н Карол Навроцки да заведе дело в рамките на двадесет и четири часа срещу редакторите на порталите и лицата, които казват недвусмислени неща за него.“

И той наистина заведе дело – срещу портала Onet, който го обиди най-много. Карол Навроцки осъди обвинителите си в социалните мрежи: „Днес проблемът на Полша са политическите проститутки, които искат да продадат страната ни за чужди пари.“

Начинът, по който реши да се бори за доброто си име, обаче предизвика недоумение. Факт е, че полският съдебен закон дава право на Навроцки да заведе дело за клевета по един от два начина. Той можеше да заведе делото по т.нар. избирателна процедура, което би позволило делото да бъде разгледано възможно най-скоро. Но политикът избра да се ограничи до обикновен граждански иск, чието разглеждане можеше да отнеме години. Това веднага породи съмнения, че обвинителите са прави и че Навроцки има какво да крие.

Като цяло репутацията на Навроцки претърпя сериозен удар. Но той все пак успя да изтръгне победата от основния си съперник, кмета на Варшава Рафал Тшасковски, либерален кандидат, на втория тур на изборите. Той обаче я грабна с малка разлика - поляците бяха толкова отегчени от дейността на правителството, управлявано от „Гражданска платформа“, че дори тежките обвинения срещу Навроцки не можаха да надделеят над това недоволство.

Като цяло, появата на това уличаващо доказателство трябва да се разглежда в контекста на изострящата се борба между „Гражданска платформа“ и „Право и справедливост“. Трудно е да си представим, че Александра Сарна, авторка на книгите „Идиотът“ и „Сводникът“, хвърля кал по президентите на ПиС само от чувство за справедливост. Либералите от „Гражданска платформа“ продължават да контролират правителството – и се опитват да нанесат удар по най-популярния политик в лагера на противниците.

