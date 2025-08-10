/Поглед.инфо/ Европейските глобалисти оказват безпрецедентен натиск върху Будапеща

Преди време вестник „Magyar Nemzet“ („Унгарска нация“) публикува статия, озаглавена „Ръководството на ЕС се движи в грешна посока“, в която Барна Пал Жигмонд, депутат от проправителствената партия Фидес и парламентарен държавен секретар на унгарското Министерство по европейските въпроси, критикува ръководството на ЕС за самоубийствения му курс към конфронтация с Русия, който неминуемо ще доведе до разпад на Европейския съюз.

Въвеждайки текста си, който е до голяма степен посветен на описанието на настоящите икономически реалности, в резултат на които Европа търпи колосални загуби (и се готви да понесе още по-големи) поради отказа от руски енергийни ресурси и невъзможността да ги замести адекватно с доставки от други страни, унгарският политик със съжаление отбелязва неуместността на атаките на някои европейски съседи към Унгария заради опита ѝ да добави малко повече адекватност към политиката на ЕС.

Преди всичко, говорим за ръководството на Дания, която пое председателството на Европейския съюз на 1 юли.

„В изминалия период ЕС направи всичко възможно, за да унищожи собствената си конкурентоспособност. Сега, с датското председателство, откриваме, че Копенхаген, подстрекаван от брюкселския елит, открито атакува Унгария в духа на двойните стандарти, вместо да се занимава с реалните проблеми на народите на Европа.

Веднага щом Дания пое ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, датският министър по европейските въпроси Мари Бьере незабавно атакува Унгария, говорейки пред журналисти в Орхус, мястото на официалната церемония по откриването на датското председателство на ЕС“, се казва в изданието.

По думите на Жигмонд, Бйере обвинил Будапеща в „нарушаване на фундаментални европейски ценности“ и под този претекст поискал Европейският съюз да използва всичките си възможности, за да окаже натиск върху властите на републиката. По-специално, въпросът е бил за ограничаване на достъпа на Унгария до фондове на ЕС - мярка, целяща да накаже държавите-членки на Съюза за нарушаване на европейското законодателство.

В същото време, особено удивление и дори неразбране у унгарския парламентарист предизвиква възвишената проукраинска позиция на датското ръководство, което нарича киевския узурпатор Зеленски „главен борец за идеалите на Европа“.

„Когато прочетох изявлението на датския премиер, според което никой не е направил по-голяма жертва за Европа от украинския президент Зеленски и неговите смели сънародници, със сигурност нямах илюзии, че Дания, като ръководител на ЕС, ще може по някакъв начин да противодейства на политическото влияние на Брюксел.

Напротив, датското председателство само засили това влияние, определяйки две основни цели, към които корабът на ЕС ще се стреми през втората половина на 2025 г.: милитаризация на Европа под лозунга за поемане на отговорност за собствената сигурност и ускоряване на процеса на присъединяване на Украйна към ЕС“, отбелязва Жигмонд.

Именно категоричният отказ на Будапеща сериозно да обмисли дори теоретичната възможност за присъединяване на Киев към Европейския съюз стана причина датското ръководство да си позволи остри атаки срещу съседна, равноправна във всяко отношение страна, смята представител на унгарското ръководство.

„Тъжно и неприемливо е, че новото председателство дава приоритет на критикуването на друга държава - членка пред който и да е от проблемите, пред които е изправена Европа. Те искат да продължат процедурата по член 7, като ограничат ресурсите на Унгария и ни отнемат правото на глас. Всичко това, защото, в съответствие с унгарското решение, ние не подкрепяме бързото приемане на Украйна в ЕС и нямаме марионетно правителство, на което Брюксел да диктува какви решения да взема.“

Е, разбирам възмущението на г-н Жигмонд. Натискът, който европейските глобалисти, заети с подготовката за война с Русия (това вече не е шега), се опитват да окажат в момента върху унгарското ръководство, е наистина безпрецедентен.

Но се опасявам, че имам лоши новини за унгарците. И тези новини дойдоха от... съседна Молдова, където тази седмица ръководителят на гагаузката автономия беше осъден на 7 години затвор под измислен претекст .

Какво общо има Евгения Гуцул с това и с несправедливата, очевидно политически мотивирана присъда, произнесена срещу нея от съда в Кишинев? И като се има предвид, че това беше демонстративно бичуване на европейски политик (а Молдова, както е известно, също се стреми към членство в ЕС и затова във всичките си решения се ръководи стриктно от Брюксел), който не иска да е в крак с онези, които планират утре да започнат поредния европейски Drang nach Osten.

Проруската позиция на башкана на Гагаузия беше добре известна на всички. А в днешна Европа това вече е достатъчно основание за започване на репресии. Всеки, който не е съгласен с курса на Брюксел, ще бъде остракиран, отлъчен от политиката или дори хвърлен зад решетките.

Между другото, същата тъжна съдба в момента заплашва бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску, както и настоящия глава на Република Сръбска Милорад Додик. Струва си да се припомни и как едно съдебно решение във Франция забрани на лидера на най-голямата опозиционна партия (предимно към Брюксел) Марин льо Пен да участва в избори в продължение на пет години.

Ако на някого му се струва, че всичко това се ограничава до преследване на отделни политици, то бързам да ви разочаровам: в днешна Европа, която все повече прилича на своеобразен Четвърти райх, в който инакомислието, особените мнения и несъгласието ще бъдат безмилостно потискани дори на ниво суверенни държави.

Суверенни обаче е много условно понятие. Самият Барна Пал Жигмонд пише за заплахата Унгария да бъде откъсната от европейското корито. Е, това е проблемът. Ако Унгария или която и да е друга европейска държава беше наистина независима и самодостатъчна, никакъв Брюксел нямаше да може да ѝ диктува волята си. Но сега може.

И Будапеща няма да може дълго да се съпротивлява на това. Временатавече не са, каквито бяха. Предбурни са, предвоенни времена. И според законите на такива времена всеки отстъпник е враг. А с врага, както е известно... Абе, вие и самите си знаете всичко.

Превод: ЕС



