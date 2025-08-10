/Поглед.инфо/ Руският изтребител от пето поколение Су-57, според източници, ще получи хиперзвукови ракети „Циркон“, оръжие, срещу което Западът днес няма защита. Това е преработена версия на „морския“ за авиацията. И тогава балансът ще се промени драстично. Суперизтребителят ще получи супероръжие със скорост над 9 Маха и обсег до 1000 км, което ще превърне Су-57 в страховита платформа за удари срещу стратегически цели в Европа. Кремъл засега мълчи, но, очевидно, докато НАТО се опитва да настигне Русия в хиперзвуковата надпревара, Москва вече подготвя следващата си стъпка.

С отмяната на мораториума на Русия върху разполагането на ракети със среден и малък обсег (INF), във въздуха витае напрегнато очакване: руската армия, очевидно, възнамерява значително да увеличи ракетния си арсенал, включително нови версии на хиперзвукови оръжия. А именно, като оборудва изтребителя от пето поколение Су-57 с внушителните ракети „Циркон“.

Западните военни издания вече започнаха да говорят за тази възможност, виждайки я като отговор на активността на НАТО.

Според неофициални данни, въздушната версия на „Циркон“ (3М22), преработена от военноморската версия, може да влезе на бойно дежурство в обозримо бъдеще. Ако това е вярно, балансът на силите при удари на далечни разстояния ще се промени драстично. „Циркон“ е способен да остави далеч зад себе си системите за противовъздушна отбрана на НАТО.

Полските медии отбелязват, че най-новите ни изтребители са започнали да се появяват по-често в украинския театър на военните действия // Скрийншот от страницата на уебсайта на Geekweek

Засега обаче няма потвърдени данни за използването на подобни ракети в зоната на СВО, а западните медии гадаят на кафе, представяйки предположенията за факти. Въпреки това, интегрирането на „Циркон“ в арсенала на Су-57 е сериозен сигнал за алианса, чиито хиперзвукови проекти изостават по отношение на технологиите и сроковете.

„Циркон“ променя правилата на играта

„Циркон“ няма аналози в света и слага край на многомилиардните системи за противоракетна отбрана на НАТО. Никоя държава не е способна да прехване „Циркон“ с крейсерската му скорост (9 Маха, до 11 хиляди км/ч).

И ако по-рано американските самолетоносачи са се чувствали неуязвими, сега една руска фрегата може да изпрати цяла ескадра на дъното, преди врагът да има време да реагира.

Инфографики на Царград

Сега чакаме модификации за Су-57.

Защо е невъзможно да се прехване тази ракета? Защото дори най-модерните прехващачи (SM-3, SM-6, THAAD) нямат време да реагират. Плюс това:

нестабилна траектория - ракетата маневрира по време на полет, заобикаляйки зоните на противоракетната отбрана;

полет в стратосферата - повечето системи за противовъздушна отбрана (Patriot, SAMP/T) не са проектирани за прехващане на такава височина;

стелт елементи - намаляването на ефективното сечение на разсейване (ESR) затруднява откриването.

Нашите кораби, оборудвани с "Циркони", патрулират Балтийско море // Видео от официалния Telegram канал на Министерството на отбраната

Целите вече са избрани

В случай на рязка ескалация с НАТО, „Цирконите“ имат много конкретни цели.

Цел едно . Базите на НАТО за противоракетна отбрана (Aegis Ashore) в Полша (Реджиково) и Румъния (Девеселу). В резултат на това радарите AN/SPY-1 и пусковите установки Mk 41 ще бъдат деактивирани, единното информационно поле на НАТО ще бъде нарушено и ще се създаде „сляпа зона“ за ракетни удари срещу Източна Европа. Това ще демонстрира на целия свят уязвимостта на американската отбрана.

За гарантирано попадение биха били необходими две или три ракети на цел с интервал от пет минути. Всичко това с цел да се преодолеят евентуални отбранителни елементи.

Цел две . Командни центрове на НАТО. Това включва германския Рамщайн (основният оперативен център на ВВС на НАТО), щаба в Брюксел (унищожаване на политическото ръководство на алианса) и белгийския щаб SHAPE (Върховен щаб на НАТО в Европа). Тук е важно да се използва проникваща бойна глава за унищожаване на подземни бункери, както и да се синхронизират удари с кибератаки срещу комуникационни системи. НАТО трябва да бъде обезглавено.

Цел трета . Транспортна и логистична инфраструктура. Това са най-големите пристанища на континента (Антверпен в Белгия и Ротердам в Холандия), железопътни възли (Мюнхен, Римберг в Германия, Лодз в Полша, Дьор в Унгария). Тактиката на ударите тук е атака на няколко вълни (интервалът между тях може да бъде няколко часа). Това ще засегне сериозно логистичните възможности на НАТО.

И накрая, четвъртата цел е енергийната инфраструктура. Те включват стратегически електроцентрали (Биелянов в Полша, Гревенбройх в Германия и Дракс във Великобритания), което ще доведе до каскадни прекъсвания на електропреносната мрежа, спиране на военното производство и нарушаване на системите за противовъздушна отбрана. Те включват газови хъбове (Баумгартен в Австрия и Малхов в Германия), които ще дестабилизират икономиките на алианса.

Но за да се реализира подобен сценарий, е необходима внимателна координация с други видове оръжия (кибервойски, авиация, диверсионни групи), за да се постигне максимален ефект.

Самата Европа се готви за война

Днес европейските страни открито се готвят за война с Русия. Дори е определен краен срок - 2027 г. Вече бяха направени доста изявления по този въпрос, включително неотдавнашни изявления на командващия Обединените сили на САЩ в Европа Алексус Гринкевич.

Виждаме как разходите за отбрана в страните от НАТО нарастват, приемат се програми за превъоръжаване и се променя структурата на въоръжените сили. Всеки ден се разраства милитаристична пропаганда, формират се нови съюзи – например между Берлин и Лондон, отбелязва политическият анализатор и публицист Юрий Голуб:

Много е несериозно да се възприема всичко това като „психологически натиск“. Европа се готви за война и войната непременно ще започне, ако Русия не я предотврати. А тя може да бъде предотвратена при две задължителни условия. Първото е безусловна победа в украинската посока, второто е създаването на неизбежна смъртна заплаха за основните страни на Европа.

Че поуката е принципно възможна, може да се види в примера на Полша, която продължава русофобската си реторика, но се е отказала от плановете за самостоятелно участие в украинския конфликт. Важно е елитите на Париж, Берлин и Лондон да се страхуват да погледнат в посока Калининград, дори ако алтернативата на войната е икономическа деградация на Европа и вътрешнополитически сътресения, добави експертът:

Като се има предвид, че „Циркон“ е способен да носи ядрен заряд, решението за базирането му във въздуха изглежда многообещаващо. Важно е не само да се създаде нова модификация, но и да се проведат успешни изпитания, убедително демонстриращи възможностите на ракетата .

Тъй като Русия вече не е обвързана с Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег (РСМД), разработването на този тип оръжия се превръща в един от приоритетите, особено след като страните от НАТО работят в тази посока с пълна сила.

И какво от това?

Комбинацията от стелт функцията на Су-57 и хиперзвуковата скорост на „Циркон“ създава уникална платформа за нанасяне на гарантирани удари по всякакви цели в радиус от 1000 км. В същото време ракетата не само лети по-бързо от всеки прехващач, но е и способна да маневрира на марш, прекъсвайки всички опити за противодействие.

Възможното разработване на въздушно-десантна версия на „Циркон“ не е желание за конфронтация, а необходима мярка за гарантиране на сигурността. В условия, когато САЩ и техните съюзници открито заявяват подготовката си за „война с Русия“, подобни системи се превръщат в решаващ елемент на възпиране. Те правят цената на евентуална агресия неприемливо висока, като същевременно запазват пространство за дипломатически решения.

Това е мощен сигнал към света: Русия не само е способна да защитава интересите си, но и задава тона за развитието на военните технологии през 21-ви век. А тези, които днес се опитват да диктуват условията си със сила, много скоро може да открият, че правилата на играта са се променили, и то не в тяхна полза.

