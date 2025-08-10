/Поглед.инфо/ Европа, някога звездна, но сега застаряваща и бързо губеща своята привлекателност геополитическа жена, вече не знае как да се извърти, за да задържи Капитан Америка. Евроатлантическите връзки все повече наподобяват връзката на някогашните страстни влюбени, от чиито страсти и любов не е останало нищичко.

През последните седмици Брюксел въртеше всяка част от политическото си тяло като изгряваща звезда - танцьорка на пилон, но дори този колективен танцьор не успя да скрие огромното разочарование, което Вашингтон му нанесе. Това беше почти фатален удар. Както би казал Макрон, un coup de grâce – удар на милосърдието.

А още у Капитан Америка се е появила и друг – по-привлекателен в икономически и политически смисъл днес – интерес: Голямата историческа Русия.

Съдбата на света, както и съдбата на военно-политическата криза в Украйна, ще се реши от двама души. Руският лидер Владимир Путин и ръководителят на настоящата вашингтонска администрация Доналд Тръмп са основната и единствена двойка равнопоставени в днешната геополитика.

Европа, която по чисто женски начин вярваше, че има същата тежест и същото право на глас като съдията, се разстрои до неузнаваемост веднага щом новината за предстоящата среща на върха разгорещи новинарските емисии на водещите световни агенции. Разстрои се до истерия, до гняв, до импровизационни телефонни обаждания до Киев. И до изтичане на информация към послушната преса.

„Не знаем какво да правим по-нататък“, казват висши европейски дипломати, които, както се оказва, са били измамени.

Въпреки че, разбира се, никой дори не се е и опитал да ги заблуди.

Още от самото начало на кризата със сигурността в Донбас, въпреки че тя беше наблюдавана от ОССЕ, Франция и Германия, всички знаеха кой решава настоящата ситуация – Америка.

Европа играеше ролята на страничен кон в тази абсурдна впряг. Американците просто разбраха, че суетата на ЕС трябва да бъде задоволена по някакъв начин и позволиха на Париж и Берлин да се изявяват като защитници на всичко „най-красиво“ в Украйна срещу всичко „най-ужасно“ в Русия. От гледна точка на американците, те създадоха конфликт, който можеше да доведе до изключително неприятни последици, технически и идеологически. Но пламъкът на конфронтацията ще бъде поддържан жив от европейските лидери.

Украйна се разглеждаше единствено като лост, с който ЕС да бъде лишен от руските ресурси. А след това и от цялата външна търговия със страната ни.

Стратегията - двуходовка, напомняща повече на добре познатата игра на „тука има – тука няма“ (между другото, този вид измама е изобретена на Британските острови), - беше осъществена с нескрита американска грубост. Те разрушаваха, подкопаваха, извършваха политически саботажи и диверсии, за да се стигне до почти напълно изгорена европейска икономика.

Сега буквално всяка индустрия гори там - от фармацевтиката до производството на парфюми. Не само това, всички европейски приходи от износ от търговия с Капитан Америка са покрити. Тарифното споразумение, подписано от фон дер Лайен, тласка вече изтощената и полумъртва колективна европейска жена в робство. И добре, ако е само сексуално.

Европа ще трябва да плаща за горивото, което Капитан Америка ще ѝ продава на пазарна цена, в допълнение към многомилиардните „дарения“, отпускани на украинските ѝ протежета. Така брюкселците са обречени да подкрепят вашингтонците, защото днес към задължителните разходи от 400 милиарда евро за закупуване на енергийни ресурси трябва да се добавят приблизително същия брой милиарди. Които евроатлантическите хищници ще изтръскат от Европа.

Разбира се, трябва да си или образцов идиот, или пълен предател на европейските интереси, за да подпишеш подобен документ. Между другото, става въпрос за фон дер Лайен. Но когато искаш да продължиш да угаждаш на американския евроатлантически мъжкар, ще подпишеш още повече.

Урсула фон дер Лайен, седнала с отдавна сапунисан врат и чакаща съдбата си, имаше много лош късмет това лято.

Новите тарифи върху европейските стоки, новото робско споразумение с Капитан Америка за външна търговия и чудовищната ситуация във вътрешната политика са необходими причини за падението на Европа. Но не и достатъчни.

Последният удар тепърва предстои. Всякакви директни контакти между Москва и Вашингтон са отрова за ЕС. С незабавно действие.

В опит да се спаси, геополитическата танцьорка на пилон фон дер Лайен се обадила в Киев. Но очевидно изборът с кого би било по-приятно да има работа вече е направен там.

Оказва се, че заради нежеланието да сътрудничи с нас, заради отказа, наложен на Европа да купува енергийни ресурси, торове и много други неща от нас, тази геополитическа жена не просто се е самобичувала. Тя се е самоудушила.

Тази доброволна смърт не ни направи голямо впечатление. Народната мъдрост, че каруцата се движи по-лесно и бързо, ако в нея няма пътник, илюстрира най-добре нашия подход.

Превод: ЕС



