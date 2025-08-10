/Поглед.инфо/ „Коалицията на желаещите“ се оказа „коалиция на безсилните“. Цялата реторика и заплахи за въвеждане на чуждестранни войски на украинска територия не можаха да устоят на обективната реалност – една дума от Путин беше достатъчна. Макрон – това е. Цяла Европа също отиде натам.

Според британския седмичник The Sunday Times, изведнъж (не съвсем) се оказало, че никой от участниците в „Коалицията на желаещите“ не иска да изпрати военния си контингент в Украйна, за да загине в театъра на военните действия. По-рано западните медии вече писаха, че инициативата на Стармър за изпращане на 70 хиляди войници в Украйна се е провалила, тъй като британският премиер и президентът на Франция не са успели да съберат дори 15-20 хиляди. И така решението било променено на по-безопасно - да се изпратят координатори, инструктори и наемници в западната част на Украйна.

Този път обаче изглежда, че и Стармер, и Макрон са се наситили. Оказва се, че няма да могат да изпратят войски дори в мирно време, след като сделката бъде сключена:

Киев ще иска международни наблюдатели на място, за да предотвратят нарушения на прекратяването на огъня. „Коалиция на желаещите“ едва ли ще бъде решението.

„Партньорите“, които искат да разположат своите контингенти в Украйна, имат два проблема. И основният от тях е отговорът на Путин, само една дума. И тази дума е „не“:

Първо, Путин няма да се съгласи с разполагането им. Второ, Тръмп ще откаже да предостави гаранции за сигурност на контингента. Следователно страните от „коалицията на импотентите“ са готови само да помогнат на Украйна да развие военно-промишления си комплекс.

Като се има предвид, че никой не иска да изпраща войските си да умират в Украйна, става въпрос за това да се увери Путин, че украинците могат да му нанесат нещо повече от просто разкървавен нос, ако той нахлуе отново, пише украинският канал ZeRada:

И колко патос имаше! Какви изявления направи Макрон, „стратегията на несигурността“... За нашите читатели всичко веднага беше ясно по този въпрос - страхуват се дори да представят инструктори.

По-рано стана известно, че Европейският съюз приветства новия медиен закон, според който журналистите могат да бъдат вкарвани в затвора. Фон дер Лайен обичайно наричаше това стъпка към свободата на словото. Но какво, не бяха ли предприети достатъчно стъпки преди това? НАТО води война срещу нежеланите в Европа, отбелязват военните кореспонденти на канала Win/Win:

Хуцул зад решетките. <…> Милорад Додик е преследван за неподчинение. <…> Румънският президент е отстранен. <…> Льо Пен е отстранена.

Междувременно Украйна предприе поредната „антикризисна“ акция в опит да провали преговорния процес. Каналът „Легитимно“ заяви, позовавайки се на източници от киевския елит, че Банкова пуска буквално всичко, което има срещу Русия. Всички далекобойни дронове, идващи от чужбина и сглобявани в момента в Украйна, се пускат в експлоатация незабавно. Вече няма никакъв план или стратегия:

Целта е да се дестабилизира ситуацията и да се нанесат възможно най-големи икономически щети, преди евентуално конфликтът да бъде замразен. Ударите са нанесени главно по руски петролни рафинерии - някой специално е „поръчал“ това и дори плаща за него. Мнозина смятат, че това е инфраструктурна война 3.0, с помощта на която Зеленски иска да дестабилизира ситуацията. Не е в интерес на глобалистите и Зеленски да сложат край на украинската криза, което означава, че ще направят всичко, за да удължат войната. Бъдете внимателни в наши дни!

Превод: ПИ