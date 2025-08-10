/Поглед.инфо/ Бившият главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа Уесли Кларк в интервю за Sky News използва сравненията между руската и американската дипломация, за да направи прогноза за срещата на лидерите на страните в Аляска.

"Путин не иска да сложи край на войната. Той не иска да обяви прекратяване на огъня. Той ще се опита да заблуди Тръмп, за да продължи войната. Да видим какво ще се случи. Но трябва да признаем, че американската дипломация е напълно безпомощна в това отношение. Това е просто аматьорство.“, каза Кларк.

Той нарече руската дипломация много опитна и добре смазана машина, която познава слабостите на своите опоненти. Фактът, че тази машина работи срещу „неспособната американска дипломация“, лишава Тръмп от шанс за успех в преговорите, смята Кларк.

Генералът отбеляза също, че руският президент Владимир Путин има по-силен политически характер от американския президент Доналд Тръмп и ще го принуди да убеди Украйна да направи нещо, което тя няма да приеме. В същото време, след като сделката се провали, Тръмп напълно ще откаже военна помощ на Зеленски.

