/Поглед.инфо/ В началото на август британската преса разбуни населението на острова с новини, които подкопаха доверието в системата за ядрена безопасност на страната. „Гардиън“ и разследващият проект „Ферет“ съобщиха, че радиоактивни вещества от базата „Коулпорт“, едно от най-охраняваните военни съоръжения в Обединеното кралство, където се съхраняват бойни глави за подводници с ядрени ракети „Трайдънт“, са изтекли във водите на Лох Лонг, Шотландия. Великобритания не беше подготвена за това. Оказа се, че е по-лошо от ядрен удар. Сега определено трябва да очакваме спешни мерки.

Причината за аварията е износено оборудване и спукани стари тръби, от които в базата има около 1500, пише The Guardian . Според Шотландската агенция за опазване на околната среда (Sepa), до половината от инфраструктурата на съоръжението вече е изчерпала експлоатационния си живот към момента на аварията. Това не е обикновен склад, а ключов възел на британското ядрено възпиране - именно оттук бойните глави се монтират на ракети Trident и се изпращат в морето на подводници клас Vanguard.

СНИМКА: ЕКРАНОВА СНИМКА НА УЕБСАЙТА THEGUARDIAN.COM

Документите на SEPA, скрити в продължение на шест години, описват верига от инциденти. Първото голямо нарушение през 2010 г., след това два през 2019 г., единият от които е довел до изтичане на „значително количество вода“ в зона за обработка на ядрени оръжия. Водата е била замърсена с тритий, радиоактивен изотоп, използван в бойни глави, и е текла през отворен канал директно в Лох Лонг. Нивата на радиация технически са били „ниски“ и не са установени рискове за здравето, но фактът, че е възникнал теч в стратегическо съоръжение, е бил шокиращ.

Вътрешни доклади обвиняват Кралския флот в „лоша поддръжка“ и „неоптимални планове“ за подмяна на тръбите. След преглед през 2020 г. военните обещаха 23 мерки за предотвратяване на повторение, но през 2021 г. са станали още инциденти. Sepa установи, че планът е бил бавен за изпълнение, като много от елементите са били забавени.

Скандалът беше изострен от опит за скриване на информацията. Министерството на отбраната настояваше, че публикуването на докладите би застрашило националната сигурност. Но Дейвид Хамилтън, шотландският комисар по свобода на информацията, заяви, че става въпрос за защита на репутацията, а не за истински тайни. Решението му да публикува документите е удар по имиджа на британските военни.

Експертите виждат тази история не само като екологичен проблем, но и като системен. Дейвид Кълън от мозъчния тръст BASIC подчерта, че почти 10 години държавата харчи милиарди за модернизиране на военни бази, но същевременно е допуснала елементарни провали в управлението на активите.

Този небрежен подход е пряко следствие от липсата на контрол,- каза той.

СНИМКА: ЕКРАНОВА СНИМКА НА УЕБСАЙТА THEGUARDIAN.COM

Въпреки че официално се гарантира, че течовете „не са от значение за регулаторните органи“, самата логика на ядреното възпиране предполага безупречна надеждност. Всеки отказ – дори технически и без жертви – подкопава доверието на съюзниците, дава предимство на противниците и може да се превърне в претекст за извънредни разходи за отбрана.

Ето защо много анализатори смятат, че подобни медийни публикации работят в две посоки. Те разпалват страхове от радиационната заплаха и едновременно с това подготвят общественото мнение за нови разходи. След подобни скандали е лесно да се обясни ръстът на бюджета за отбрана - данъкоплатците ще плащат за „повишена сигурност“, дори ако проблемите са възникнали поради небрежност на длъжностните лица.

Лондон вече говори за модернизиране на инфраструктурата и „предприемане на спешни мерки“. Но самата формулировка „не бяхме готови“ в контекста на ядрена база звучи по-тревожно от всяко предупреждение за външна заплаха. Защото в очите на обществото това е почти по-лошо от хипотетичен ядрен удар: опасността идваше не отвън, а отвътре на системата, която трябваше да защити страната.

Превод: ПИ