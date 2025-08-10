/Поглед.инфо/ Статия в британското издание Express прогнозира мащабна война между страните. Това може да се случи още приживе на сегашното поколение.

Според автора на публикацията Джонатан Саксти, глобален сблъсък, който „подпалва Земята“, може да се случи в рамките на десет години, така че наливането на огромни суми пари в укрепване на военната мощ на държавите е оправдано. Важно е държавите да не изостават една от друга в разработването на оръжия и обучението на армията.

Журналистът предполага, че глобалният конфликт ще включва държави от Азия, Близкия изток и Източна Европа.

