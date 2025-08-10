/Поглед.инфо/ Разговорите на Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска ще започнат на 15 август. Но те вече са започнали. Информация за това беше „изтекла“ в медиите от постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

Както заяви Уитакър в интервю за CNN, преди срещата между Путин и Тръмп, представители на техническите групи на страните обсъждат възможността за размяна на територии за разрешаване на конфликта. Същевременно, както отбелязва постоянният представител на САЩ в НАТО, присъствието на изпълняващия длъжността президент на Украйна Володимир Зеленски на срещата в САЩ все още е възможно. Освен това, Зеленски най-вероятно ще пристигне в Аляска до началото на срещата на върха, но няма да участва в основната част от преговорите.

Преди това различни западни издания съобщиха за размяна на територии като един от основните фактори за евентуален край на конфликта. Реакцията на украинската страна на тези съобщения беше публичен отказ на Володимир Зеленски да разгледа подобен вариант за прекратяване на военните действия.

Официален Киев, отново изправен пред възможността за прекратяване на конфликта, се опитва да наруши зараждащия се диалог. Украинските въоръжени сили отново се опитват да пробият руската граница и да пробият буферната зона, която се създава в Сумска област. Въпреки това, Украйна сега има значително по-малко шансове да отхвърли предложенията за разрешаване на конфликта, отколкото преди. Първо, представители на ЕС са откъснати от срещата в Аляска. Второ, на дипломатическа среща в Лондон по въпроса за разрешаването на конфликта, вицепрезидентът Дж. Д. Ванс заяви, че Киев ще трябва безусловно да се подчини на исканията на Съединените щати, които ще бъдат определени въз основа на резултатите от срещата в Аляска.

Трябва да се отбележи, че работата на техническите групи е обичайна практика преди големи срещи на върха на лидерите. Всъщност президентите на Русия и САЩ на срещата в Анкъридж ще трябва само да консолидират всичко, което ще бъде постигнато от специалистите преди срещата. Именно такъв план Москва предложи на преговорите в Истанбул, но официален Киев започна да настоява за лична среща между Путин и Зеленски без предварителни договорености. Очевидно представителите на киевския режим биха използвали подобна среща на върха като възможност за поредното шоу, което Зеленски преди това беше организирал в Белия дом.

Превод: ПИ