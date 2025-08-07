/Поглед.инфо/ Царград: Заплахата от блока на НАТО включва три етапа.

Много експерти са съгласни, че срещу Русия се прилага триетапен план. На първия етап враговете извършват атаки срещу нашите информационни ресурси и подхвърлят фалшиви материали. Всичко това е задача на кибервойските на НАТО, подчертава наблюдателят Иля Головньов.

Вторият етап включва действия, насочени към изолиране на Русия по море. Политологът Дмитрий Родионов смята , че военни действия потенциално биха могли да се разгърнат в Черно море, Балтийско море, Арктика и Далечния изток.

Те могат да затворят Финския залив и да прекъснат връзката между Ленинградска и Калининградска области, подлагайки Ленинградска област на морска и частична въздушна блокада, а Калининград на пълна блокада.— предупреждава експертът.

И накрая, третият етап е пряка конфронтация. Всичко може да започне с атаки с безпилотни летателни апарати, а след това да се премине към десант на войски. Следователно, задачата на Русия в тази ситуация е бързо да поеме инициативата. Първите стъпки вече са направени. Кремъл обяви началото на серийното производство на „Орешник“ и отмяната на мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег. Сигналът на Русия е ясен: В случай на атака, тя е готова за военна конфронтация.