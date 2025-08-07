/Поглед.инфо/ След като напусна политиката, бившият австрийски канцлер Себастиан Курц, определян като надежда на консервативните сили при избирането му за лидер на Австрийската народна партия и за канцлер през 2017, понастоящем успешен предприемач, инвеститор и консултант, продължава да коментира актуални политически въпроси, както прави в интервю за днешния брой /6 август/ на швейцарския вестник „Нойе Цюрхер Цайтунг“.

Опитът ми показва, че ако журналистите и политическите наблюдатели харесват резултатите от изборите, тогава това е демокрация. „Ако не харесват резултатите от изборите, тогава това е популизъм“, казва Курц. Известен с консервативните си възгледи той посочва, че не харесва израза „десен популизъм“ и допълва, че не всеки, който не споделя левите идеи е мизантроп. В интервюто Себастиан Курц се обявява против забраната на Алтернатива за Германия, въпреки че според него тя със сигурност е много по-радикална от австрийската Партия на свободата. Според Курц подобна забрана би била „силно проблематична от демократична гледна точка“. Като погрешно определя и изключването на бъдеща съвместна дейност с Партията на свободата от страна на другите партии преди последните парламентарни избори в Австрия м.г.

Резултатът беше, че партията зае първо място за първи път в историята след края на Втората световна война, посочва бившият австрийски канцлер.

В Западна Европа се наблюдава нарастваща подкрепа за твърдо десните партии, подхранвана от загрижеността от нивата на имиграцията. В интервюто Себастиан Курц за пореден път ясно изразява позицията си относно политиката за бежанците. Докато бе в активния политически живот той бе сред най-големите критици на решението на германския канцлер Ангела Меркел да отвори границите на Германия през 2015 г.за стотици хиляди кандидати за убежище. Той напомня, че когато се е изказвал срещу отворените граници и „културата на гостоприемство на Меркел“, понякога е бил представян като десен радикал. Курц настоява: „В един момент трябва да развием нормална култура на дебат в Европа, в която човек може свободно да изразява мнения.“ Според него функционираща миграционна политика на ниво ЕС изисква модерни правни структури. Разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека, например, са остарели, смята Курц. „Ако борбата с нелегалната миграция се провали, много големи градове в крайна сметка ще станат негодни за живеене...Ситуацията със сигурността ще достигне катастрофални размери“, предупреждава той. Според него обстановка като тази от 2015 г. обаче не би могла да се повтори „едно към едно“, тъй като „вече няма германски канцлер, който да се опитва да транспортира мигранти от външните граници до Централна Европа възможно най-бързо, като същевременно гарантира, че това се финансира от данъкоплатците“.

Относно процеса срещу него за лъжесвидетелстване, по който беше оправдан както и за текущите разследвания, бившият канцлер заяви: „В Австрия преживяваме това, което се случва по целия свят: със съдебната система се злоупотребява като политическо оръжие.“