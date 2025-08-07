/Поглед.инфо/ Край на тайните операции на Израел не се предвижда

Наскоро в Мюнхен се проведе форум на ирански опозиционери. Така нареченият Конгрес за национално сътрудничество, организиран от престолонаследника Реза Пахлави (син на Мохамед Реза Пахлави, сваления шах на Иран), събра над 500 иранци, живеещи в чужбина.

Това беше вторият опит на Реза Пахлави да привлече вниманието към иранските дисиденти, използващи Германия като платформа. През февруари той се опита да организира участието им в Мюнхенската конференция за сигурност, но предложението му беше отхвърлено от организаторите.

Въпреки това и този път той не попадна в светлината на прожекторите на световните медии. Отразяването на така наречения „конгрес“ беше по същество ограничено до израелските издания.

Пренебрегването на иранската опозиция се обяснява с осъзнаването, че движенията, свързани с нея, не играят съществена роля и че фигури като Реза Пахлави са загубили политическото си влияние. Въпреки това, въпросите, свързани с промяната на политическата система в Иран, които бяха активно обсъждани по време на 12-дневната война, вероятно ще останат актуални.

Ислямската република днес несъмнено е в състояние на сътресения и сега е важно да се разбере: какви опозиционни сили са активни у дома и в чужбина, колко са организирани и ще могат ли да се обединят, за да могат да повлияят на хода на събитията?

Реза Пахлави, който е живял в Съединените щати в продължение на много години, вярва, че може да се завърне в Иран като монарх, ако режимът се промени, с подкрепата на своите поддръжници. Влиянието му сред опозицията както в страната, така и извън нея обаче е съвсем минимално. Много опозиционни групи го смятат за слаба фигура, убедени, че нито той, нито неговите поддръжници са способни да променят ситуацията в Техеран.

Израелският премиер Нетаняху обаче открито подкрепи клана Пахлави, а те от своя страна одобриха атаката на Израел. Атаките на Израел срещу Иран показват намерението на премиера Бенямин Нетаняху да взриви ядрените съоръжения на Иран и да забави военната му програма.

Той обаче също така открито заяви и дори призова в хода на войната с Иран , че това следва да доведе до смяна на режима в Ислямската република. Не е тайна, че Израел отдавна желае падането на настоящото иранско правителство.

Кланът е близък и с американците, до голяма степен защото Реза живее там и активно лобира пред политици и членове на Конгреса. По-голямата част от иранската диаспора се състои от семейства, емигрирали след падането на шаха и по някакъв начин свързани с монархията, така че не е изненадващо, че Пахлави се радва на известна подкрепа сред тях.

Въпреки че продължава да се застъпва за международен натиск върху иранското правителство, влиянието му остава ограничено и ролята му в политическото бъдеще на Иран не се вижда.

Неговото лидерство е илюзия, идеите му са несбъдваеми мечти. В Мюнхен той обяви създаването на два органа: консултативен съвет и изпълнителен съвет. Тези органи ще организират борбата и ще управляват прехода като временно правителство.

Принцът представи и плановете си за първите 100 дни след свалянето на аятоласите. Той обещава да постигне всичко това, като се осланя на представители на различни етнически групи, религиозни малцинства, републиканци, монархисти, ЛГБТ общността, бивши политически затворници, роднини на екзекутираните, левичари, либерали, социалдемократи и др. Ясно е, че никой от тях няма голямо влияние извън собствения си вътрешен кръг.

Всичко е добре, щом свършва добре: делегатите на конгреса се качиха на сцената, за да изпеят „Хей, Иран“ с принца. Може ли Мюнхен сега да се счита, за разлика от предишните срещи на иранските опозиционери, за мястото, където ислямският режим се срина? Във всеки случай завръщането на Реза Пахлави на власт в Иран изглежда почти невероятно.

Наред с Реза Пахлави, един от хората, които най-често попадат в международните заглавия, е Мариам Раджави, ръководител на Народната организация на муджахедините на Иран (PMOI) и свързания с нея Национален съвет за съпротива на Иран (NCRI).

PMOI беше най-активната и агресивна сила срещу Ислямската република в началото на 80-те години на миналия век, преди тя да бъде разгромена и принудена да избяга в Ирак. Те имат дългогодишни връзки с Израел и също така се стремят към власт.

Иранци от всички сфери на живота обаче ги презират заради подкрепата им за режима на Саддам Хюсеин по време на войната с Иран. Днес техните лидери са на 60 и 70 години, живеят в изгнание и нямат влияние върху вътрешната политика. Като политическа опозиция те са загубили влияние.

NSSI е създадена на базата на MEK. Това е политическа коалиция, действаща от Франция, Албания и Съединените щати. Първата администрация на Тръмп, особено при Джон Болтън, поддържаше контакти с тях. Известни американски политици участваха в техните събития. Муджахидините обаче не са много популярни в Иран, нямат организирана подкрепа.

Сега тяхната роля е ограничена до сътрудничество със западните разузнавателни служби, събиране на информация и производството и разпространението на новини, предназначени да подкопават доверието в иранския режим.

Въпреки че и Пахлави, и Раджави твърдят, че имат поддръжници в Иран, режимът не ги смята за сериозна заплаха. Някои опасения са изразени от редица други дисидентски групи, базирани в страната, които водят свои собствени антиправителствени кампании, както граждански, така и военни. Те включват милиции, сформирани сред неперсийски етнически групи като араби, белуджи и кюрди, които се стремят към по-голяма децентрализация на властта и в някои случаи към пълна независимост.

Кюрдите съставляват около 10% от населението на Иран, или приблизително 8–12 милиона души. Повечето са сунити, докато повечето иранци са шиити. Иран, подобно на други страни със значително кюрдско население, има сложна история с малцинството. Някои кюрди обвиняват правителството във вековно потискане, докато други използват сила, за да се противопоставят на правителството.

Кюрдската опозиция действа тайно в Иран и има редица въоръжени групировки в Ирак. В допълнение към Кюрдската демократична партия (КДП), други кюрдски дисидентски движения в Иран включват Кюрдската партия за свободен живот (PJAK), Кюрдската партия за свобода (PAK) и Иранската кюрдска партия Комала, която сама по себе си се е разделила на няколко фракции. Иранските кюрдски милиции също са се сражавали помежду си от време на време.

В неотдавнашно интервю за Newsweek генералният секретар на Комала Абдула Мохтади заяви, че неговата група се е отказала от използването на въоръжени средства за сваляне на иранското правителство, въпреки че призова Съединените щати и Израел да предоставят по-голяма подкрепа на иранските дисидентски групи. От началото на израелската офанзива много кюрдски опозиционни лидери са публикували изявления, призоваващи за национално въстание за сваляне или отслабване на режима.

Кюрдските групировки отдавна се стремят към тясно сътрудничество със Съединените щати. Вашингтон подкрепя кюрдските сили, като им помага да създадат автономни региони в Ирак и Сирия. Израел също е заинтересован да привлече кюрдите на своя страна. По време на войната вниманието на властите беше насочено към възможността от вътрешни вълнения в райони, населени с кюрди, и бяха разположени допълнителни сили в райони, където те живеят компактно.

От друга страна, арабите в огромното си мнозинство не подкрепят сепаратистки движения, а една от арабските терористични групировки е унищожена. Що се отнася до белуджите, напоследък в иранския Белуджистан не е имало политически протести, но напрежението в този регион се създава от ислямистката групировка „Джейш ал-Адл“, базирана в Пакистан.

Тя има силен терористичен потенциал и тясно сътрудничи с ЦРУ и Мосад. Тя обаче няма достатъчно власт, за да променят нещо. Следователно, ако САЩ и Израел искат да се възползват от етническото разнообразие на Иран, тяхната цел ще бъдат кюрдите.

Израел успешно проникна в Иран, за да събира разузнавателна информация и да извършва саботажи. В неотдавнашния конфликт израелските разузнавателни служби демонстрираха способността си да изграждат мрежи от агенти и да организират мащабни атаки на иранска земя.

Има доказателства, че израелски ракети са били сглобявани и разположени в страната, а в Техеран са открити хиляди миниатюрни дронове за атака. Атаките убиха водещи генерали и ядрени учени в домовете им, унищожиха ракетни установки и системи за противовъздушна отбрана и принудиха върховния лидер на Иран да се укрива.

Въпреки това, по време на въоръжения конфликт, системата на управление на Иран демонстрира своята сила, опровергавайки съмненията на скептиците. Вакантните позиции в правителствените структури бяха бързо запълнени, военното командване беше засилено и не се появи организирана съпротива, която би могла да се възползва от ситуацията. Това показа за пореден път, че в управляващите кръгове се обсъждат само промени в Ислямската република, но не и демонтаж на съществуващата система на управление.

Предстои да видим дали примирието между Иран и Израел ще се запази. Във всеки случай, не сме видели край на тайните операции на Израел. Въпреки огромния натиск, не се очаква иранският режим да се срине. Той все още контролира въоръжените сили и медиите. Властта му се основава не толкова на общественото одобрение, а на солидната институционална основа.