/Поглед.инфо/ Боксофисът на филма Dead To Rights надвиши приблизително 2 милиарда юана. Филмът е със сюжет за престъпленията на японските войски по време на масовото клане в Нанкин.

Благодарение на нарастващия си боксофис, филмът оглави световната класация по боксофис през първия си уикенд. Историята във филма и представянето на японските зверства предизвикаха силен емоционален резонанс във зрителите. След като гледа филма американецът Евън Кайл, който подари на китайското правителство албум, записал престъпленията на японските войски в масовото клане в Нанкин заяви, че не се смее да го гледа за втори път, защото е изключително внушителен и тежък. Той обаче предлага хора да го гледат.

“Масовото клане в Нанкин е катастрофа. Това е част от историята. За съжаление множество хора го забравят, което е срам“, зави германски зрител. Филмът ще се прожектира в Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Канада и други страни от 7 август.