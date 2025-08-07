/Поглед.инфо/ Към 6 август броят на влаковете, преминали по „Източния коридор“ на железопътната експресна линия Китай–Европа, надхвърли 3000, като са превозени над 300 000 стандартни контейнера с различни стоки, което представлява 26,6% от общия обем в страната.

„Източният коридор“ преминава през железопътните гранични пунктове в Манджоули, Суйфънхъ и Тундзян. В момента броят на маршрутите е нараснал до 27, обхващащи 14 държави, включително Полша, Германия и Нидерландия, и свързващи над 60 града в Китай, сред които Чанша, Джънджоу, Чънду и Суджоу.

Броят на влаковете в обратна посока съставлява 33,1% от всички маршрути в рамките на железопътната мрежа Китай–Европа.