/Поглед.инфо/ Съветът за сигурност на ООН проведе на 6 август открито заседание за разглеждане на работата на Комитета 1540, отговарящ за предотвратяване разпространението на оръжия за масово унищожение. Заместник‑постоянният представител на Китай в ООН Гън Шуан подчерта,че международната общност трябва да постигне целите си за неразпространение, като същевременно решително защитава правото на мирното използване.

Гън Шуан заяви, че ползването на плодовете от научно‑техническия прогрес е законно право на всяка държава. Международната общност следва, паралелно с постигането на целите за неразпространение, да се стреми към премахване на ограниченията върху мирното използване от развиващите се страни и да насърчава международното сътрудничество в тази област.

Той подчерта, че Китай решително се противопоставя на разпространението на оръжия за масово унищожение, отдава голямо значение на изграждането на международната система за неразпространение и на прилагането на Резолюция 1540, винаги стриктно изпълнява международните си задължения и активно насърчава международното сътрудничество в областта на неразпространението.