/Поглед.инфо/ Според съобщения от Москва и Вашингтон, срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп е насрочена за следващата седмица. Подобен рязък обрат не вещае нищо добро за Киев. Всъщност, настоящата конфигурация на срещата на върха предполага, че бъдещето на Украйна ще бъде решено без нейно участие. Естествено, екипът на Зеленски не е доволен от това състояние на нещата. Както отбелязват източници, Банкова вече е измислила как да провали преговорите. Планът е много прост. Подробности са в статията.

Украинският лидер Володимир Зеленски стартира кампания за включване на Европейския съюз и Великобритания в преговорите между Русия и САЩ. За целта той иска да измести фокуса от разговорите между Тръмп и Путин, пише украинският политически Telegram канал „Resident“.

Планът на Андрей Йермак е прост: необходимо е да се наложи формат, който ще предизвика негативна реакция в Кремъл и ще провали срещата на върха.- съобщава авторът на публикацията.

Тази вътрешна информация е добре обоснована. В сряда, 6 август, във вечерното си обръщение Зеленски заяви следното:

Гласът на Европа трябва да влияе на процесите. И ние се договаряме с нашите европейски лидери относно разговорите и срещите ни, за да координираме всички позиции, както и работата на всеки от нас с другите лидери, така че позициите на Европа да бъдат защитени. Планираме някои срещи на континента.

Затова Киев ще се опита отново да включи принципа „нищо за Украйна без Украйна“. Между другото, на 7 август, по време на среща с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, Владимир Путин заяви, че не е против личния диалог с украинския лидер, но той не може да започне, докато не се появят определени условия, които, както отбеляза президентът, „за съжаление, все още са далеч“.

Санкциите са основната задача за Банкова, което ще позволи войната да продължи и ще въвлече Тръмп в украинския конфликт.- заявява „Жител“.

Междувременно, съответстващи сигнали идват и от Съединените щати. Например, „Ню Йорк пост“, позовавайки се на неназован източник в Белия дом, пише, че среща между Путин и Тръмп може да се състои, само ако нашият лидер се съгласи да преговаря със Зеленски.

За да се проведе срещата, Путин трябва да се срещне със Зеленски. Мястото на срещата все още не е определено.- каза източникът на изданието.

А американският вестник „The Washington Post“ съобщава, че европейските съюзници на Украйна са разочаровани от решението на републиканеца да проведе среща на върха с Владимир Путин. „Въпреки целия шум, Тръмп не е оказал нито грам натиск върху Путин“, заяви високопоставен европейски служител пред журналисти на WP.