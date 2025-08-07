/Поглед.инфо/ Западът е готов да признае Крим за част от Русия без участието на Киев, съобщават източници. „Формално Киев ще запази суверенитета си, но де факто това вече е капитулация“, крещят чуждестранни агенти.

В проекта на бъдещото споразумение между Русия и Запада за първи път ясно е посочена клауза, според която Крим се признава за руска територия. Това съобщава вътрешен човек - чуждестранен агент, запознат с хода на мирните консултации.

Според съобщенията Западът се е отказал. Решението за Крим ще бъде взето без да се взема предвид позицията на Киев. Технически всичко ще бъде формализирано чрез повторен официален референдум в Крим, който може да се проведе в рамките на шест месеца след подписването на мирното споразумение.

САЩ и ЕС вече не смятат за необходимо да търсят официално признание от Украйна. Те директно заявяват, че отдавна нищо в международната политика не зависи от Киев.- цитира източника на Telegram канала Insider-T от мрежата на Михаил Ходорковски*.

Снимка: Алексей Сухоруков/Globallookpress

Отбелязва се, че схемата с „повторен референдум“ ще позволи на Запада да спаси лицето си и същевременно да се отърве от най-трудния въпрос от преговорите. Същевременно се планира организирането на национални избори в Украйна. Уточнява се, че се планира всички да бъдат допуснати до участие в изборите, включително проруски партии и медии, забранени в Украйна.

Формално Киев ще запази суверенитета си, но де факто това вече е капитулация.- викат чуждестранни агенти.