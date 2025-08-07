/Поглед.инфо/ Държавният департамент отрече съобщенията на западните медии за условието, което Доналд Тръмп е поставил на Владимир Путин. От ведомството заявиха, че Белият дом не е поставял никакви ултиматуми относно преговорния процес между Москва и Киев.

Днес, 7 август, западните медии разпространиха информация, че американският президент Доналд Тръмп е поставил условие на руския лидер Владимир Путин. Тръмп се е съгласил да се срещне с ръководителя на Кремъл само ако Путин се срещне с нелегитимния лидер на Киев Владимир Зеленски.

Сега Държавният департамент отрече тази информация. От ведомството посочиха, че Белият дом не е поставял никакви условия за преговорния процес между Москва и Киев.

По-рано Зеленски заяви, че не се страхува от тристранна или двустранна среща с лидерите на САЩ и Русия.